Fido Bancario: cos’è, come funziona ed è conveniente?

Gli Istituti bancari sono sempre stati a diretto contatto con la popolazione per soddisfare le esigenze di credito da questa avanzate. I clienti di una banca che vogliono ottenere dei liquidi per soddisfare un progetto possono scegliere tra i classici finanziamenti o un fido bancario. Quest’ultimo è ideale per chi ha bisogna di un minimo di liquidità e non vuole essere soggetto al pagamento di una rata fissa per un certo periodo.

Fido bancario: che cosa è

Il fido bancario è una somma che la banca eroga a un correntista, nello specifico possiamo dire che la banca concede al cliente di andare in rosso sul proprio conto corrente fino a una determinata cifra.

L’affidamento bancario può essere richiesto da privati e da aziende. La concessione del fido avviene dopo una fase d’istruttoria per analizzare la situazione reddituale dell’azienda e dei suoi componenti. Inoltre la banca analizza anche la solidità del cliente per verificare la capacità di rimborso del fido da concedere. Quindi anche se non è un mutuo o un finanziamento, ciò non toglie che le verifiche vanno sempre effettuate.

Fido bancario: le varie tipologie

Il fido bancario può assumere diverse tipologie in base alle esigenze di credito dei clienti, che hanno profili reddituali sempre più diversificati.

Il fido bancario più comune è il “fido di cassa”, esso consiste in uno scoperto sul conto corrente per una determinata somma, che si dovrà rimborsare allo scadere del contratto di affidamento. Nel frattempo il cliente pagherà mensilmente delle spese in base all’utilizzo del fido.

Un’altra tipologia di fido bancario è il “fido di portafoglio”, questo è dedicato alle imprese. Infatti, il fido di portafoglio è utilizzato prettamente dalle aziende per scontare fatture, cambiali o ricevute bancarie. Il portafoglio anticipo fatture può essere anche inteso come cessione del credito a terzi.

Fido bancario: vantaggi e svantaggi

Il vantaggio per i clienti, che hanno i requisiti per accedere a un fido bancario, è la possibilità di disporre in un tempo relativamente breve dell’apertura di un conto corrente in grado di soddisfare le proprie esigenze di liquidità, senza la preoccupazione di rimborsare le somme ottenute con rate mensili ma pianificando la restituzione.

Lo svantaggio è l’onerosità di tale operazione. Il principale costo del fido bancario è il tasso d’interesse che viene applicato alla somma finanziata. Altri costi che il cliente deve considerare sono:

commissione relativa alla messa a disposizione dei fondi, che equivale allo 0,50% a trimestre calcolato sull’importo del fido concesso;

la commissione d’istruttoria veloce che viene applicata ai conti che a fine trimestre presentano uno sconfinamento superiore a 500 euro e per una durata superiore a 7 giorni.

Le condizioni e i termini di concessione di un fido bancario sono decisi interamente dalla banca. Il cliente, pertanto, deve valutare con accuratezza a quale banca rivolgersi per l’apertura di un conto corrente e di conseguenza del fido bancario.

Conviene?

Da ciò che si è appreso sul funzionamento e sulle condizioni economiche del fido bancario si può dedurre che non è un’operazione molto conveniente, quindi, in certi casi è meglio richiedere un finanziamento tradizionale. Tuttavia ci sono casi in cui è conveniente richiedere un fido bancario, come ad esempio quando ci sia la necessità di affrontare spese urgenti e non si abbia la liquidità immediata. Il fido conviene anche quando si ha bisogno di una liquidità transitoria e non permanente.

Fido Bancario: tipologie, funzionamento e vantaggi

