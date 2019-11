Figurine Panini introvabili: ecco le 10 che valgono una fortuna

Gli album Panini con le figurine dei calciatori sono un pò l’emblema della nostra infanzia, con lo scambio delle figurine per completare l’album, i giochi con le figurine durante la ricreazione ecc… Ma è bene sapere che alcune figurine dei calciatori Panini sono diventate molto rare e alcune sono definite addirittura introvabili. Per queste figurine i collezionisti del genere sono disposti a pagare belle cifre, in alcuni casi anche a 3 zeri. Vediamo le 10 figurine che valgono di più.

10 figurine Panini introvabili

Al decimo posto di questa particolare classifica troviamo le figurine della stagione calcistica 2009/2010, neanche troppo vecchie tra l’altro. Quell’anno la Panini fede firmare a 12 calciatori 50 figurine, per un totale di 600 figurine autografate. Queste figurine, come si potrà dedurre, hanno raggiunto un valore davvero interessante se si pensa che su eBay alcune di esse sono state vendute al prezzo di 1500 euro l’una.

Al nono posto troviamo una figurina della stagione 1979/1980 con una delle figurine più ricercate della storia, quella di Vinicio Verza, la riserva di Causio alla Juventus.

All’ottavo posto una figurina della stagione calcistica 1975/1976: quella del portiere del Cesena Lamberto Boranga.

Al settimo posto delle figurine introvabile, dalla stagione 1973/1974, Cuccureddu della Juventus.

Sesto posto Sergio Maddè dell’Hellas Verona.

Quinto posto stagione 1968/1969 per la figurina di un altro portiere, Pietro Battara della Sampdoria.

Stagione 1967/1968 per la figurina introvabile della quarta posizione del terzino sinistro del Livorno Umberto Depetrini. Nel 1967 proprio questa era la figurina che meno si trovava e che tutti cercavano per finire il proprio album.

Al terzo posto la figurina di Rivera per il suo primo anno in rosso nero nel Milan, quando aveva 17 anni. Una figurina introvabile della prima stagione nel Milan del Golden Boy.

Al secondo posto una figurina che attualmente, soprattutto su eBay, è molto ricercata: stagione 1063/1964 l’accoppiata del Cagliari Riva-Rizzo.

AL primo posto una figurina che è del tutto introvabile quella del portiere Pier Luigi Pizzaballa dell’Atlanta. Per tanti anni la figurina di Pizzaballa è stata la numero 1 degli album Panini e proprio per questo ricercatissima.

Fuori classifica introvabili

Stagione 1967/1968 con Fausto Goffi del Padova in serie B.

La Gronchi Rosa, la più introvabile di tutte, però è quella di Salvi Egidio del Brescia.

