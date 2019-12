Filetto di carne al barolo,secondo classico della tradizione italiana

Filetto al barolo secondo piatto genuino e gustoso; inoltre è un classico della tradizione italiana. La carne macerata nel barolo vino rosso prodotto in Piemonte; con le verdure per circa 12 ore, poi soffritta e cotta con la sua stessa marinatura. Ottima da portare in tavola per un pranzo speciale pure nelle feste.

La carne cotta in questo modo risulta morbida e soprattutto dal sapore unico, si può accompagnare con verdure o patate novelle. Andiamo a scoprire insieme come si fa e cosa occorre.

Filetto al barolo, ingredienti per sei persone:

Filetto di carne legato con fette di pancetta circa 1 kg e 400 gr

carota 1

sedano 1 costa

cipolla 1

porro q.b

aromi misti

sale

pepe

burro 50 gr

farina q.b

olio q.b

Preparazione del filetto al barolo

In una pentola capiente da contenere il filetto, mettere le verdure affettate e la carne coprire interamente con il barolo, chiudere con il coperchio e lasciare macerare per 12 ore, quindi la sera per la mattina. Trascorse le ore togliere la carne dalla marinatura e adagiarla in un colino, per un’oretta. Infarinarla in tutti i lati, nel frattempo in una pentola mettere un filo d’olio e il burro, appena si scioglie unire la carne e farla rosolare in tutte le sue parti. Aggiungere le verdure scolate dal vino e rosolarle per circa 5 minuti, salare, pepare e unire anche gli aromi misti coprire con il barolo usato per la marinatura, abbassare la fiamma e cuocere coperto per un’ora o un’ora e mezza. Prelevare la carne dal suo sugo affettare, intanto frullare tutte le verdure e far addensare il liquido di cottura, servire calda. Arrosto di maiale in pentola, ricetta per 6 persone

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube