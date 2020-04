E’ tempo di stare a casa durante la pandemia da Covid-19, quindi vi consigliamo un modo per passare il tempo, con i migliori film da vedere su Netflix durante la quarantena.

I migliori film da vedere su Netflix durante la quarantena

E’ tempo di fare del vostro divano il vostro miglior amico, di abbracciare il telecomando e intrattenervi durante questa estenuante quarantena. Eccovi dunque, una corposa lista di film da vedere su Netflix, per chi lo possedesse o per chi ha intenzione di abbonarvisi in questi giorni.

Film originali Netflix (o con marchio di distribuzione Netflix)

I due papi – dramma

Il re – avventura epico

L’apostolo – horror

Storia di un matrimonio – dramma

Okja – fantasy (del premio Oscar bong joon-ho)

37 seconds – dramma

Diamanti grezzi – dramma noir

A sun – dramma

Dov’è il mio corpo – animazione

The irishman – gangster

Atlantique – dramma horror

Klaus – i segreti del Natale – animazione

Dolemyte is my name – commedia

The Forest of Love – thriller di Sono Sion

Modest Heroes – animazione

L’immortale – di Takashi Miike – avventura

What did Jack do? – corto di Lynch

Sulla mia pelle – dramma su Stefano Cucchi

I grandi Classici e i cult movie

la saga de Il Padrino

Kill Bill vol.1 e 2

Lo straniero (di Orson Welles) – noir

Quella sporca dozzina – guerra

Il mago di Oz – fantasy

Colazione da Tiffany – commedia sentimentale

2001 odissea nello spazio (IL FILM dei FILM)

Via col vento – dramma sent.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato – commedia fantasy

Suspiria – horror

Arancia meccanica – Fanta-dramma

Incontri ravvicinati del terzo tipo – fantascienza

Interceptor – avventura fantascienza

Lo squalo – thriller

Brian di nazareth – comico

Fuga di mezzanotte – dramma noir

Monty Python e il sacro Graal – comico

Mean Streets – dramma gangster (il primo capolavoro di Scorsese)

La storia infinita – fantasy

Tucker – un uomo e il suo sogno – commedia (di Francis F. Coppola)

La donna esplosiva – commedia fantasy

Heavy Metal – animazione Pulp

Blade Runner – final cut – fantascienza

Nightmare 1,2,3 – horror

Beetlejuice – horror comedy

The Dark Crystal – fantasy

Batman 1985

Indiana Jones saga – avventura fantasy

Ricomincio da Tre – commedia

Lola Darling – commedia

Akira – animazione

Una pazza giornata di vacanza – commedia

Il principe cerca moglie – commedia

The snatch – lo strappo – commedia Pulp

Shaun of dead – l’alba dei morti dementi – commedia horror

i migliori film anni ’90

Un giorno di ordinaria follia – dramma thriller

The Truman show – dramma comedy

Quei bravi ragazzi – gangster

Misterioso omicidio a Manhattan – commedia

Chi ha paura delle streghe – fantasy commedia

Pulp Fiction (beh, Pulp Fiction)

L’ultimo dei Mohicani – avventura

Scream – thriller

Will hunting – dramma

Le ali della libertà – dramma

Boogie nights – dramma comedy

Dal tramonto all’alba – horror

Salvate il soldato Ryan – guerra

American history x – dramma

Quel che resta del giorno – dramma

Le iene – gangster

Forrest Gump – dramma comedy

American beauty – dramma

Lock & stock – pazzi scatenati – gangster comedy

L’avvocato del diavolo – dramma fantasy

film d’animazione giapponese

La ricompensa del gatto

La storia della principessa splendente

I miei vicini Yamada

Arrietty

Si sente il mare

I racconti di terramare

Your name

In questo angolo di mondo

Oltre le nuvole

Una lettera per Momo

Flavors of Youth

La forma della voce

È inoltre presente tutta la filmografia di Miyazaki

Questo è dunque un esaustivo listone di film da vedere su Netflix durante la quarantena. Accomodatevi sul divano e accendete la vostra smart Tv o il vostro computer.

