Fine del Mondo: ecco i 7 modi in cui potrebbe avvenire

Si parla speso di Fine del Mondo. In tanti si domandano come questo triste evento si potrebbe verificare. Al momento secondo gli esperti sembrano 7 le possibilità più plausibili che potrebbero portare alla fine del mondo così come lo conosciamo. Una prima possibilità è data dal possibile impatto di un asteroide. Del resto abbiamo già un precedente nella storia quando circa 65 milioni di anni fa l’impatto di un meteorite sulla terra portò all’estinzione dei dinosauri.

Fine del mondo: ecco come si potrebbe verificare

Nel 1098 in Siberia un meteorite finì per devastare km e km di foresta. Le agenzie spaziali tengono d’occhio tutti gli oggetti dati in avvicinamento alla Terra. Al momento non sembrano esserci grossi pericoli, ma ovviamente qualche piccola possibilità esiste ugualmente. Altra causa che potrebbe provocare la fine del mondo è la ribellione delle macchine attraverso la cosiddetta Intelligenza Artificiale.

Alcuni scienziati tra cui il compianto Stephen Hawking hanno teorizzato, a causa della continua accelerazione del progresso dell’informatica nel giro di qualche decennio l’ipotesi di una ribellione delle macchine con conseguente presa di potere. Questo soprattutto quando l’uomo darà alle macchine il controllo di tutti i sistemi vitali. Pur non potendo sapere quanto il progresso tecnologico sarà veloce, anche questa ipotesi sembra al momento remota.

Un Virus letale creato in laboratorio ci ucciderà tutti?

Altra causa di fine del mondo potrebbe essere un Virus letale creato in laboratorio. Ad esempio un virus letale come l’Ebola potrebbe venire modificato in laboratorio per favorirne la diffusione. Questa ipotesi soprattutto in questo periodo non sembra essere così impossibile. Altra possibile causa di fine del mondo è lo scoppio di una guerra nucleare. Questa per molto tempo è stata considerata come l’ipotesi più probabile di fine. Oggi ci sentiamo di considerarla alla pari con l’arrivo di un Virus letale.

Altra ipotesi è quella di un disastro causato dall’acceleratore di particelle del Cern di Ginevra. Alcuni scienziati in passato hanno accusato il CERN di aver creato una tecnologia che in teoria potrebbe creare un piccolo buco nero capace di risucchiare tutto il mondo. Questa ipotesi di fine del mondo tuttavia viene considerata come remota dalla stragrande maggioranza degli scienziati.

Altra possibile fine del mondo che invece sembra essere molto probabile è quella relativa alla cosiddetta catastrofe climatica. Questa purtroppo è già in atto adesso ed è causata dall’uomo. Nessuno scienziato dubita che vi siano grossi pericoli in tal senso. Alcuni sono più catastrofisti altri invece sembrano essere più cauti su quelli che possono essere, con il passare del tempo, gli effetti delle emissioni di carbonio prodotte dall’uomo sul nostro pianeta.

Infine l’ultima ipotesi di fine del mondo è quella che viene definita come il cosiddetto “Switch Off di Dio”. Secondo alcune teorie l’universo così come lo conosciamo noi è in realtà solo una finzione di un’entità superiore e come tale pronta a finire quando questo deciderà di mettere fine al “Gioco”.

