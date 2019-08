Fine del mondo: le tre profezie che annunciano l’Apocalisse

Dopo la profezia che voleva la fine del mondo il 12 dicembre 2012, si sono susseguite altre teoria che, anno dopo anno, collocavano l’Apocalisse in svariate date. Per il 2019 le profezie che annunciano la fine dell’umanità sono addirittura 3 ed una proviene dal mondo cristiano.

Fine del mondo secondo i Maya

Secondo quanto emerso dalle profezie dei Maya la fine del genere umano dipenderanno da catastrofi naturali. L’antico popolo, considerato veggente del futuro grazie alle numerose profezie, sostiene che la fine del mondo dovrebbe giungere attraverso calamità naturali che interesseranno tutto il mondo.

Fine del mondo per Ezechiele

Un’altra profezia apocalittica va ricercata nella Bibbia e in particolare nella Genesi, dove il profeta Ezechiele, parlando della distruzione di Sodoma e Gomorra, racconta della valle del Mar Morto piena di vita, con rigogliosa vegetazione e prosperosa di vita e non come oggi la conosciamo, zona arida e desertica. In seguito alla distruzione delle 2 città il lago è diventata così salato da impedire, nelle sue acque, il proliferare della vita.

A riportare in auge la profezia di Ezechiele è una foto scattata da un fotoreporter che mostra pesci nuotare nelle acque del Mar Morto.

La profezie di fine del mondo di Medjugorje

Secondo questa ultima profezia, dello scorso 25 luglio, la fine del mondo dovrebbe arrivare attraverso il peccato. La profezia in questione, come si comprnede, viene dalla fede cristiana e l’unica via per la salvezza è rappresentata dalla preghiera.