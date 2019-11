Fisco: assistenza ai contribuenti senza commercialista dal 2020, le novità dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate sembra attuare una politica di aiuto ai contribuenti sui vari adempimenti fiscali. Infatti, con il D.L. 119/2018 sono state introdotte norme che prevedono l’assistenza al contribuente negli adempimenti fiscali.

Assistenza ai contribuenti per le operazioni registrate nel 2020

In particolare, dalle operazioni Iva registrate nel 2020, sulla base delle comunicazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate mediante le fatture elettroniche, dell’esterometro e della trasmissione telematica dei corrispettivi, la stessa Agenzia metterà a disposizione di tutti i contribuenti Iva le bozze dei registri delle fatture emesse e ricevute, le liquidazioni periodiche Iva e le bozze della dichiarazione

annuale Iva. In questo modo, se le bozze dei registri Iva saranno convalidate dal contribuente, questi non sarà più obbligato alla loro tenuta.

Contabilità semplificata

Queste agevolazioni, non esonero i contribuenti in contabilità semplificata, alla obbligatoria la tenuta dei registri Iva, per quelli che scelgono il metodo delle registrazioni Iva, oppure l’annotazione degli incassi e dei pagamenti nel registro di contabilità semplificata, per quelli in regime di cassa puro.

