Il decreto Semplificazioni prevede una misura che comporta per l’imprenditore che non paga le tasse per importi superiori a cinque mila euro viene escluso dall’appalto di gara. Nuovo intervento sull’art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016 con regole restrittive per coloro che non pagano le tasse.

Tasse non pagate: si rischia l’esclusione dalla gara di appalto

La novità apporta sull’art. 80 comma 4 del D.lgs 50/2016 prevede che un soggetto può essere escluso dalla gara di appalto (si tratta di appalti pubblici) se l’ente appaltante viene a conoscenza, e lo può dimostrare, che il richiedente non ha assolto agli obblighi con il Fisco, in altre parole, non ha pagato le tasse e i contributi previdenziali, può essere escluso dalla partecipazione alla gara.

È quanto su evince dal nuovo decreto legge del 16 luglio 2020, che definisce il mancato pagamento delle tasse e dei contributi come una grave violazione.

Le novità nel decreto semplificazione

La novità nel decreto Semplificazione andrà in vigore per i bandi o avvisi pubblicati successivamente alla data in vigore del decreto. Quindi, per i bandi o avvisi, pubblicati dal 18 luglio 2020; questo vale anche per i contratti senza pubblicazione, in cui alla data di riferimento sopra riportata, non sono stati inviati elenchi o inviti a presentare preventivi o offerte.

Fino all’entrata del nuovo decreto semplificazione l’esclusione dalla gara di appalto doveva motivata e accertata, questo significava che l’esclusione di un soggetto dalla gara di appalto doveva essere provata con documentazione verificata.

Con il nuovo decreto, è possibile l’esclusione dalla gara anche quando le motivazioni non sono definitamente accertate. Questo significa che, l’Amministrazione, come cita il decreto: “è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati”.

Tasse e ravvedimento operoso

Molti i contribuenti che si trovano in difficoltà economica e sono costretti a pagare le tasse in ritardo preferendo il ravvedimento operoso che prevede una sanzione bassa, anziché ricorre a prestiti a cui non potrebbero far fronte.

