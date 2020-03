Fitness: le ultime tendenze per migliorare la forma fisica e perdere peso

Il fitness ormai è diventata una moda non solo per poter tornare in forma, ma anche come luogo di incontro con amici, ma negli ultimi tempi si sono venuti a creare veramente delle proprie tendenze, e non c’è il periodo giusto per poterla fare, che sia l’estate o dopo le feste. Solitamente il maggiore periodo di iscrizioni e affluenza nelle palestre e dopo la Befana, un po’ tutti, ma in particolare le donne iniziano a pensare alla prova costume.

Le ultime tendenze nel campo del fitness

Non c’è il momento giusto per fare esercizi e movimento, l’importante è farlo, e non aiuta solo a perdere i chili di troppo, aiuta tutto l’organismo, migliora anche l’umore delle persone e contribuisce a favorire uno stile di vita più sano.

Anche per quanto riguarda il fitness ci sono sempre delle nuove tendenze da scoprire, vediamo quali possono essere:

tecnologia indossabile, comprende smart watch, il conta passi e GPS, stiamo parlando di tutti gli strumenti che si indossano durante gli esercizi fisici e che consentono di rilevare i parametri sia funzionali che i progressi

personal training, una figura molto importante per chi fa fitness, in quanto è in grado di personalizzare gli esercizi da fare ad ogni persona e per le sue esigenze

yoga, permette di fare lezioni da casa, e forse proprio per questa risulta quella che in questo momento sta avendo più successo. Aiuta molto a rilassare mente e corpo, rende il corpo più armonioso e flessibile

bodyweight training, questa pratica è focalizzata sui movimenti che fa il corpo, non c'è bisogno di attrezzature specifiche, gli esercizi da fare non li richiedono, parliamo di addominali, squat, flessioni e altro

HIIT, la sua caratteristica è che sono servizi ad alta intensità ma brevi, intervallati da brevi pause. L'intero circuito HIIT può essere fatto a casa e può durare al massimo 30 minuti

training di gruppo, questa abitudine è diventata una vera e propria terapia di gruppo, fare esercizi per tenersi in forma tutti insieme.

