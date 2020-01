Flotta UFO che vola in formazione avvistata in California

Diversi oggetti sferici luminosi sono stati recentemente avvistati mentre sorvolavano un’area di Los Angeles, in California. Basato su un video catturato da un testimone oculare, gli strani UFO sembrano volare in formazione. Secondo il sito web Latest UFO Findings, gli strani oggetti sono apparsi su Los Angeles l’11 gennaio. Sulla base delle foto e dei video ripresi durante l’avvistamento, gli oggetti volanti non identificati apparivano come sfere scintillanti nel cielo. Tutti sembrano avere le stesse dimensioni.

UFO: diversi oggetti sferici luminosi sono stati recentemente avvistati sorvolando un’area di Los Angeles

Come notato da un testimone oculare che è stato in grado di registrare l’aspetto degli UFO, l’uomo ha prima individuato tre degli strani oggetti che volavano in linea retta. Poco sotto di loro il testimone si è accorto di altre cinque sfere che volavano in formazione. Ha detto che gli oggetti sono stati in grado di mantenere la loro formazione per lungo tempo.

“Le 3 sfere bianche sono state da sole per circa un minuto”, ha affermato il testimone oculare. “Quindi 5 sfere si sono alzate leggermente più velocemente degli altri, quindi hanno rallentato e si sono divise nella forma del pentagono filmata. Ho un’istantanea dei primi 3, nell’area del pentagono, non troverai sfere. ” Insomma sicuramente un caso curioso su cui gli ufologi e gli esperti stanno indagando.

