Fondo pensione, i soldi accumulati sono soggetti al pignoramento. Una recente sentenza della Cassazione Penale sez. II, del 6 maggio n. 13660 ha chiarito la legittima del sequestro finalizzato alla successiva confisca. Secondo la corte il fondo pensione non è assimilabile all’assicurazione sulla vita e pertanto, nel caso del sottoscrittore del fondo pensione, che ha in atto reati tributari le somme confluite nel fondo sono soggette al sequestro preventivo dei crediti, per la confisca successiva. I fondi pensioni hanno assunto un’importanza notevole negli ultimi anni e fanno parte delle pensioni news nel 2020

Fondo pensione: legittimo il sequestro dei soldi accumulati nel fondo

I soldi accumulati nel fondo pensione non fanno parte dell’elenco dei crediti impignorabili secondo l’art. 545 c.p.c.

Il fondo pensione ad accumulo anche se ha una finalità previdenziale, la somma di denaro confluita nel fondo è soggetta alla disciplina penalistica e quindi, soggetta al sequestro preventivo dei crediti.

La Corte di Cassazione Penale ha chiarito che in relazione ai reati tributari le somme accumulate in un fondo pensione possono essere soggetti al sequestro preventivo delle somme; in quanto non è applicabile nella specie, la disciplina all’art. 545 cpc.

Il caso esaminato dalla Corte

La Corte di Cassazione lo scorso 6 maggio 2020 con la sentenza n. 13660/2020 è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro dei contributi accumulati presso un fondo pensione, l’interessato del fondo era interessato da un procedimento penale secondo l’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta con documenti e fatture per operazioni inesistenti.

Pur riconoscendo i fondi pensione con finalità previdenziale, la Corte ha negato l’intangibilità delle somme di denaro versata nel fondo pensione con l’accumulo di contributi al fine di una futura rendita previdenziale complementare, il sequestro è stato rapportato al debito dei reati tributari.

Cosa sono i fondi pensione

Il fondo pensione permette al lavoratore di avvalersi al momento del pensionamento di una rendita di previdenza complementare in base al montante accumulato nel fondo nel corso della vita lavorativa.

Ci sono vari tipi di fondo pensione, il più comune nel settore pubblico è il fondo pensione Espero. Quelle aperto a tutti è il fondo pensione Poste Italiane.

