FooxEat, la nuova app italiana che ti aiuta a scegliere il cibo a domicilio

FooxEat è il primo aggregatore di food delivery che ti permette di confrontare i costi di consegna e visualizzare i coupon attivi nella tua posizione. Per il momento è attivo soltanto nella zona di Milano, città che da sola rappresenta più del 60% del mercato del food delivery in Italia. FooxEat è disponibile sia come app per smartphone Android e iOs sia come sito, entrambi dall’omonimo nome.

Come funziona?

FooxEat è un aggregatore di food delivery: considera, quindi, i principali operatori sul territorio nazionale, come JustEat e Deliveroo, e gli esercizi dotati di riders e sistemi autonomi per la gestione degli ordini. In tal modo, confronta i costi e tempi di consegna del cibo e eventuali buoni sconto di cui l’utente può usufruire. Le promozioni attive sono aggiornate in tempo reale e, stando ai dati forniti, è possibile risparmiare fino al 50% sul singolo ordine. Usare FooxEat è molto semplice: basta inserire il proprio indirizzo e il sistema procede ad eseguire il confronto.

Dopo aver raccolto ben 120mila euro di finanziamenti, la società ha avviato una nuova campagna di “fundraising”, ovvero una raccolta fondi, per espandersi nel resto d’Italia (entro la fine del mese è previsto il debutto a Torino, Roma e Bologna e successivamente anche Napoli e Firenze), ma anche in altri Paesi europei, a cominciare dal Regno Unito. L’intento, infatti, è quello di arrivare in un’altra città europea in cui il servizio di cibo a domicilio ha sempre più successo. Parliamo di Londra, città in cui FooxEat conta di arrivare entro il 2020.

Ti potrebbe interessare anche: Cibo a domicilio, il fatturato aumenta del 56% rispetto al 2018