Ford Bronco alla premiere ufficiale il 18 marzo?

Poco dopo una serie di immagini trapelate che mostrano la nuovissima Ford Bronco, sembra che il SUV sarà svelato al mondo il 18 marzo. Questo almeno prevedono nel forum Bronco6G. Ford avrebbe recentemente inviato un bollettino sul Bronco ai suoi concessionari negli Stati Uniti. In questo bollettino, Ford scrive: “il 18 marzo sarà un grande giorno per Bronco. Avremo quindi notizie più interessanti da condividere con te. ”

Ford Bronco potrebbe venire svelato il prossimo 18 marzo in USA

Mentre Ford non menziona nel bollettino della concessionaria dove sarà inaugurata la nuova Ford Bronco, i membri del forum credono che il debutto potrebbe aver luogo al Sun Valley Film Festival in Idaho dal 18 al 22 marzo. L’evento è sponsorizzato da Ford e uno sguardo al calendario degli eventi rivela che Main St. a Ketchum, Idaho, celebrerà il ritorno del Bronco la sera del 20.

Solo un paio di giorni fa, una manciata di foto è emersa online mostrando il nuovo Ford Bronco in entrambe le configurazioni a quattro e due porte. Come ci aspettavamo da tempo, il SUV adotta una forma squadrata ed è più che adatto al nome Bronco. Alcuni degli elementi più sorprendenti del nuovo design di Bronco sono passaruota svasati, fari a LED e luci di marcia diurna e un tetto che può essere completamente rimosso, proprio come la Jeep Wrangler.

I dettagli relativi ai propulsori disponibili di Ford Bronco rimangono non confermati, ma il modello base dovrebbe ricevere un EcoBoost a quattro cilindri da 2,3 litri con circa 270 CV e una coppia di 420 Nm. Inoltre si dice che possa essere disponibile anche un EcoBoost V6 da 2,7 litri più grande con 325 CV e 542 Nm di coppia.

Ti potrebbe interessare: Ford progetterà una nuova auto sportiva interamente digitale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube