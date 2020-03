Ford Capri potrebbe tornare tra qualche anno

Ford non esclude il ritorno dell’iconica Ford Capri in futuro, sebbene un simile modello non sia ancora entrato nei piani di sviluppo della casa ovale. La Ford Capri era un modello orientato ai giovani, concepito come un fratello minore per la Mustang. Le sue origini risalgono alla metà degli anni ’60 e, durante la sua fase di produzione tra il 1968 e il 1986, furono prodotte 1,8 milioni di copie, suddivise in tre generazioni. Il suo grande successo? Semplicità e un’ampia gamma di motori.

Recentemente, l’attuale capo progettista della Ford Europa, Amko Leenarts, ha rilasciato un’intervista in cui gli è stato chiesto di modelli famosi che potrebbero ispirare il suo team di progettazione, a cui ha risposto: ” Chi non vorrebbe riportare in vita la Ford Capri? Ci piacerebbe, ma deve essere al momento giusto e non solo come un esercizio in stile designer. Sono stupito dal numero di nomi che suscitano emozioni nelle persone”, con riferimenti alla già citata Capri o alla Sonda.

Tuttavia, Leenarts è più favorevole al lancio di modelli del tutto inediti piuttosto che riportare in vita iconiche vetture: ”Abbiamo molti disegni salvati nella cartella di lavoro, disegni anche al di fuori del linguaggio del marchio. Ma siamo un’azienda globale che copre territori molto diversi, con filosofie progettuali diverse. Spuntare la casella per un nome iconico può portare sia al successo che al fallimento.” A tal fine, afferma anche che non è a favore della creazione di una concept car da mostrare solo in uno stand”, ma di modelli più vicini alla produzione.

Sebbene sia molto audace avventurarsi a parlarne, è possibile immaginare che, nel caso in cui arrivasse alla serie una nuova Ford Capri non solo offrebbe tutte le opzioni di motorizzazione dell’originale, ma arriverebbe anche in versione elettrica al 100% . L’ultimo caso di “nome risorto” in Ford è quello di Ford Puma, convertito in SUV nel segmento B, e che sarà messo in vendita alla fine di quest’anno 2019.

