Ford crea la giacca Emoji, progettata per far comunicare i ciclisti con le auto

Ford ha creato la Emoji Jacket, una giacca elettronica che consente ai ciclisti di comunicare con le auto che li circondano sulla strada. L’obiettivo è chiaro: ridurre il numero di incidenti. Ogni anno 2000 ciclisti perdono la vita sulle strade europee. La giacca in questione ha un pannello di LED sul retro collegato a un comando sul manubrio del ciclista, che può così anticipare visivamente i loro cambi di direzione in modo che i conducenti siano consapevoli in ogni momento delle loro intenzioni. Questa soluzione, che per ora è un semplice prototipo, consente di migliorare la comunicazione tra bici e auto, che attualmente è ridotta a una serie di segnali gestuali che non sono sempre sufficienti per evitare situazioni pericolose.

Lo sviluppo della Emoji Jacket è stato il risultato della collaborazione tra Ford e Designworks nell’ambito della campagna “Condividi la strada”, con la quale il marchio ovale vuole promuovere una mobilità più empatica e meno ostile tra tutti gli occupanti della strada. Oltre ai cambi di direzione, il ciclista può anche mostrare un segnale di avvertimento o tre emoticon che riflettono il suo umore. Il comando in questione può essere facilmente regolato sul manubrio, in modo da poter controllare la giacca senza compromettere il viaggio.

