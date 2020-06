Ford crea un filtro in grado di alleviare allergie e riniti

Ford annuncia l’arrivo di un filtro nuovo e migliorato in grado di mitigare le conseguenze dell’allergia e della rinite allergica, due problemi ricorrenti nella popolazione durante il periodo dell’anno in questione.

MicronAir proTect è il nome del nuovo filtro Ford che consente agli utenti del veicolo di equipaggiarlo per mitigare gli effetti dell’allergia e della rinite allergica. In effetti, questo nuovo pezzo sviluppato dagli esperti di Freudenberg è in grado di bloccare un gran numero di germi, allergeni o persino virus dannosi.

Il filtro Ford micronAir proTect può intrappolare particelle da 0,05 micron, che è meno di un millesimo dello spessore dei capelli umani. È installato nel sistema di ventilazione del veicolo ed è in grado di diluire la concentrazione di particelle nocive che entrano nell’abitacolo e di rimuovere le gocce contenenti virus il più rapidamente possibile. Per questo, ha un elemento a carbone attivo che protegge attivamente dalla contaminazione e una barriera in microfibra multistrato che intrappola le particelle più piccole, polvere e polline.

Questo nuovo filtro ha un’efficacia del 99,9% nell’inattivare i virus. Naturalmente, Ford avverte che è ancora troppo pericoloso considerare tale efficacia contro SARS-CoV-2, il coronavirus che causa Covid-19 . Tuttavia, Freudenberg spera che raggiunga la stessa efficacia. Il filtro micronAir proTect, disponibile per Fiesta , Puma , EcoSport , Focus , Mondeo , S-Max e Galaxy, può ora essere fornito e installato da tutti i concessionari Ford . Transit Courier e Tourneo Courier si uniranno presto.

