Ford mette in quarantena i lavoratori colpiti dal Coronavirus

Ford ha invitato un certo numero di lavoratori ad andare a casa dal suo centro di sviluppo vicino a Colonia in Germania, dopo che un dipendente è risultato positivo al coronavirus. Lo ha confermato la società. Il dipendente è stato messo in quarantena, ha dichiarato Ford in una nota. “Tutti i colleghi con i quali il dipendente ha avuto un contatto primario sono stati identificati e invitati ad autoisolarsi e seguire i consigli medici”, ha aggiunto la nota. Circa 30 dipendenti sono stati rimandati a casa dall’impianto di Merkenich, che si trova a circa 15 km a nord di Colonia, secondo il giornale Koelnische Rundschau in un rapporto.

Ford ha invitato i lavoratori ad andare a casa a Colonia in Germania, dopo che un dipendente è risultato positivo al coronavirus

Ford ha detto che stava disinfettando l’ambiente di lavoro dell’impiegato. “Le operazioni aziendali non sono interessate”, ha aggiunto. “La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, rivenditori, clienti e partner sono sempre la massima priorità per la nostra azienda.”

La sede di Ford a Merkenich è il centro della casa automobilistica per lo sviluppo di autovetture in Europa. Sul posto si trovano il centro di progettazione europea Ford, due piste di prova, tre gallerie del vento, un laboratorio per gli incidenti, un centro acustico e un laboratorio per le emissioni di gas di scarico. Ford ha anche esteso il suo divieto globale di viaggi non essenziali dal 27 marzo al 17 aprile per ridurre la minaccia del coronavirus sulle sue attività, ha affermato la società.

Ford ha dichiarato la scorsa settimana che a due dipendenti in Cina è stato diagnosticato il coronavirus ma stanno migliorando, secondo quanto riferito da Reuters. Il presidente della casa americana in Europa Stuart Rowley ha dichiarato che la divisione non prevede di ridurre la produzione a causa del virus. Rowley ha dichiarato che la società sta monitorando i componenti provenienti dalla Cina e in particolare dalla provincia di Hubei.

Ti potrebbe interessare: La nuova Ford Puma richiamata per problemi agli airbag

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube