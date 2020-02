Ford Mustang: la nuova generazione arriva nel 2022?

La nuova generazione della Ford Mustang potrebbe essere presentata già nel 2022, il che farebbe avanzare i piani del costruttore, che in linea di principio prevedeva l’anno 2026 per questo lancio. Inoltre, il presidente della Ford Joe Hinrichs ha riconosciuto che la società prevede di lanciare presto una Mustang Coupé completamente elettrica, ma non a breve termine.

La nuova generazione della Ford Mustang potrebbe essere presentata già nel 2022 secondo le ultime voci

La Ford Mustang di nuova generazione potrebbe diventare realtà molto prima del previsto. Se all’inizio si parlava dell’anno 2026 come una data chiave, un’informazione rivelata dall’Automobile Magazine, ora guarda al 2022. Ciò risulta chiaro da un documento pubblicato su LinkedIn che il forum Mustang6g ha scoperto. In esso si cerca un ingegnere a lavorare sul progetto Mustang, e alla fine si dice che la nuova “pony car” sarà presentata nel 2022 per poi arrivare sul mercato nel 2023.

Il futuro della Mustang prevede anche l’arrivo di una versione elettrica. La previsione non è nostra, ma è stata fatta da Joe Hinrichs , presidente della Ford, durante un recente intervento della CNBC. Secondo Hinrichs, una Mustang Coupé elettrica è qualcosa che arriverà anche se non a breve termine. Vedremo dunque quali notizie arriveranno a proposito della nuova Ford Mustang nei prossimi mesi e se davvero in futuro arriverà anche una versione completamente elettrica.

Ti potrebbe interessare: Ford Mustang Mach-E: trapelano le prime immagini del nuovissimo SUV elettrico

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube