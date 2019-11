Ford Mustang Mach-E: trapelano le prime immagini del nuovissimo SUV elettrico

Il SUV elettrico Ford Mustang Mach-E è trapelato sul configuratore online dell’azienda prima della sua rivelazione ufficiale di domenica prima del salone dell’auto di Los Angeles. Le immagini e alcune specifiche per il mercato statunitense e informazioni sui prezzi sono state rivelate poco dopo che il nome della Mustang Mach-E, che è stato concepito come un rivale ad alte prestazioni del Tesla Model Y , è stato ufficialmente confermato. Il veicolo era stato precedentemente definito “ispirato alla Mustang” ma non gli era stato dato ancora un nome.

La Ford Mustang Mach-E sarà disponibile con una varietà di diverse potenze. L’autonomia in base ai diversi tipi di varianti andrà da 340 a 500 km con una singola carica in base al sistema EPA, mentre la trazione integrale e la trazione posteriore saranno disponibili a seconda del modello scelto. Ford ha anche annunciato oggi che inizierà a raccogliere depositi per la Mustang Mach-E negli Stati Uniti e in Europa immediatamente dopo la sua rivelazione, con la prima ondata di acquirenti che potrà usufruire dell’opzione di un modello di “Prima Edizione”.

Le consegne della Ford Mustang Mach-E dovrebbero iniziare nel 2020, suggerendo che l’auto a Los Angeles sarà un modello di produzione piuttosto che un concetto. La Ford ha avuto enormi dibattiti interni sull’uso del nome Mustang in produzione. Il nuovo modello ha ricevuto il tag “Mach 1” durante lo sviluppo iniziale a causa della forte opinione pubblica contro l’uso del marchio storicamente riservato alle Mustang, ma Ford ha ora deciso di combinare entrambi. La nuova auto è la prima Ford progettata come un’auto elettrica da zero, con una nuova piattaforma su misura che consente sia la trazione posteriore che a quattro ruote motrici.

