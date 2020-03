Ford progetterà una nuova auto sportiva interamente digitale

Ford ha annunciato lo sviluppo di quella che sarà la sua prima macchina da corsa virtuale, un progetto per il quale richiede l’aiuto di ogni appassionato di videogiochi che vuole parteciparvi. La casa americana è entrata a pieno titolo nel mondo degli eSport. Il progetto è noto come Fordzilla P1 e ha per il suo sviluppo i capitani dei cinque team Ford eSports di Germania, Spagna, Francia, Italia e Regno Unito. Il team di progettazione cercherà attivamente contributi anche dalla community dei giocatori. “La creazione di un’auto da corsa senza restrizioni per il mondo virtuale consentirà al team di progettazione di far volare la propria immaginazione. L’esperienza dei giocatori è fondamentale per garantire che questa sia l’auto più attraente sulla griglia di partenza”, ha assicurato Amko Leenarts, direttore del Design per Ford Europa.

Le decisioni di progettazione chiave saranno di responsabilità dei professionisti, ma sempre attraverso sondaggi che verranno lanciati su Twitter tramite l’account @TeamFordzilla. Ogni sondaggio affronterà un elemento chiave di progettazione, dal motore alla forma della cabina, che i giocatori possono decidere. “Amiamo tutti competere con le auto dei nostri sogni ma, in definitiva, sono di solito minuscole ricreazioni di veicoli che già esistono nel mondo reale”, ha dichiarato José Iglesias, capitano spagnolo del team Fordzilla . “Sarà entusiasmante mettersi al volante di TeamFordzillaP1 per la prima volta sapendo che non solo abbiamo contribuito a crearlo, ma nessun altro l’ha mai guidato prima.”

