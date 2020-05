Ford Puma ST è in arrivo

Ford sta finalizzando i dettagli dello sviluppo del suo nuovo modello ST. È la tanto attesa Ford Puma ST, un SUV sportivo molto interessante che arriverà sul mercato per posizionarsi come alternativa alla popolare Fiesta ST della gamma Ford. Ancora una volta, questo futuro modello è stato avvistato in pieno giorno. Questa volta, sulla famosa pista del Nürburgring. Il processo di sviluppo della Ford Puma ST sta affrontando il tratto finale. Negli ultimi mesi, grazie a numerose foto spia, siamo stati in grado di seguire da vicino lo sviluppo di questo SUV sportivo molto interessante che si troverà nella gamma Ford con una sorprendente alternativa alla popolare e popolare Fiesta ST.

Al Nürburgring la casa dell’ovale blu sta eseguendo alcuni test molto importanti che permetteranno di ottenere il set-up ideale per questo nuovo modello. Quando arriverà presso i concessionari, questa variante sarà posizionata come l’opzione top di gamma per la Ford Puma, sia in termini di prestazioni, che di equipaggiamento ed esclusività. Logicamente anche il suo prezzo sarà più alto.

Il suo debutto è molto vicino. Ed è che il marchio stesso ha già pubblicato un teaser che ci dà la silhouette del veicolo. Ora, la verità è che il design della nuova Puma ST non ha più segreti. Ed è che, in diversi avvistamenti, compreso quest’ultimo, è stato avvistato praticamente privo di mimetismo. Ford Puma ST si differenzia da una Ford Puma convenzionale in quanto sfoggerà un kit per il corpo progettato appositamente per l’occasione.

Dobbiamo prestare particolare attenzione ai due paraurti, lo spoiler sul tetto posteriore e persino alla griglia in cui si troveranno le insegne ST, che si riferisce a questa variante. A questo dobbiamo aggiungere pneumatici specifici che riveleranno i nuovi freni. E dietro, troveremo un sistema di scarico con una doppia uscita visibile. otto il cofano troveremo un motore molto familiare. Ed è che condividerà la meccanica con Fiesta ST . In altre parole, la nuova Puma ST sarà alimentata da un motore a benzina EcoBoost da 1,5 litri . Pertanto, si prevede di sviluppare una potenza di 200 CV .

