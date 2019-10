Ford sta già lavorando al suo nuovo crossover che sostituirà Mondeo, S-Max e Galaxy

Ford prevede di lanciare un nuovo crossover che sostituirà un totale di tre modelli attuali. Ford Mondeo, S-Max e Galaxy non avranno infatti una nuova generazione. Lasceranno il mercato attraverso la porta sul retro. Questo nuovo crossover è già in fase di sviluppo e sul web nelle scorse ore sono anche trapelate le sue prime foto spia. Il veicolo di prova è stato avvistato negli Stati Uniti. Con questo modello la casa americana punta a soddisfare la fame di Suv che in questo momento c’è in USA e in Europa.

Il nuovo crossover Ford sarà supportato dalla piattaforma C2, un’architettura flessibile che può essere adattata a un’ampia varietà di veicoli. Non avrà grandi capacità lontano dall’asfalto, poiché, secondo le informazioni attuali, non sarà disponibile con la trazione integrale. Il motore verrà elettrificato utilizzando la tecnologia semi-ibrida (MHEV) a 48 volt.

Lo sbarco di questo nuovo crossover targato Ford presso i concessionari è previsto per la prima metà del 2021. Il nuovo modello della casa americana sarà venduto sia in Nord America che in Europa. Per ora non si sa come si chiamerà. Maggiori dettagli su questo veicolo potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Vi aggiorneremo naturalmente non appena ne avremo notizia.

