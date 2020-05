Ford stava pianificando una grande rivelazione per Detroit 2020

Ford avrebbe rivelato qualcosa di importante al Salone di Detroit se l’evento non fosse stato annullato. Il 2020 sarebbe stato un anno storico per il Detroit Auto Show. Tradizionalmente tenuto a gennaio, lo spettacolo di quest’anno era stato riprogrammato a giugno come parte di un importante rinnovamento che prevedeva anche di includere una serie di eventi all’aperto nei periodi più caldi per dare allo spettacolo un’atmosfera più festosa e aumentare il numero di visitatori. Purtroppo, gli organizzatori sono stati costretti a cancellare lo spettacolo in risposta alla pandemia. A differenza del New York Auto Show, che è stato riprogrammato ad agosto, il Detroit Auto Show 2020 è stato cancellato e tornerà il prossimo giugno.

Non sorprende che Ford avrebbe avuto un’enorme presenza allo spettacolo. Secondo Automotive News, Ford ha contribuito a influenzare la decisione della Detroit Auto Dealer Association di spostare il salone dell’auto a giugno e ha promesso di rivelare un nuovo modello all’evento. Dal momento che la sede è vicina allo stabilimento Ford di Dearborn Truck, avrebbe avuto senso anticipare il futuro del suo pick-up della serie F. Inizialmente, la casa automobilistica americana avrebbe dovuto rivelare l’ F-150 ridisegnato questo mese. Questo debutto poteva essere seguito dal debutto mondiale della nuova variante ibrida o da un primo sguardo al nuovo F-150 elettrico.

Ford ha anche annunciato piani per il lancio di un veicolo commerciale autonomo nel 2021, quindi un concetto autonomo o un modello di produzione avrebbe potuto essere presentato durante l’evento. Per quanto riguarda Ford Bronco, il fuoristrada rinato della casa automobilistica doveva inizialmente debuttare a un evento speciale a marzo, seguito da un debutto pubblico al New York Auto Show di aprile. Il suo debutto è stato posticipato, ma potrebbe ancora essere rivelato al riprogrammato New York Auto Show di agosto. Allo stesso modo, l’F-150 di prossima generazione e l’ibrido F-150 dovrebbero ancora debuttare quest’anno più tardi del previsto.

