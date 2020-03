Ford sviluppa un nuovo SUV a 7 posti

Dalla Cina sono emerse alcune immagini spia che mostrano un nuovo SUV a sette posti sviluppato dalla Ford per il mercato locale. Al momento sono noti pochissimi dettagli su questo nuovo veicolo. Non è chiaro su quale piattaforma si baserà questo futuro modello. Tuttavia da quello che si evince dalle immagini del sottoscocca sembra essere un veicolo a trazione anteriore. Con ogni probabilità, verrà offerta anche nella versione con trazione integrale. L’ Autohome cinese che ha spiato il crossover riferisce che sarà prodotto dalla joint venture Jiangling-Ford.

Ford in Cina lavora ad un nuovo SUV di grandi dimensioni

Nella parte anteriore del prototipo guardando con attenzione la foto possiamo notare la presenza di una grande griglia con un design a rete. Possiamo anche vedere una griglia secondaria verso la base del paraurti anteriore e una coppia di prese d’aria. Ci sono anche fari dal design sottile e unità di illuminazione secondaria che ospitano gli indicatori di direzione. Poco si può dire sui lati e sul retro del SUV di Ford a causa del camuffamento e del rivestimento del corpo nero.

Sul web gira anche un’immagine degli interni del nuovo SUV a 7 posti di Ford. Questa mostra la presenza di un grande selettore rotativo e un volante simile a quello del pickup Ranger. Sembra anche che ci sia un pad di ricarica wireless vicino alla parte superiore della console centrale. Il prototipo presenta un design multi-link e una ruota di scorta sottostante. Le immagini del vano motore rivelano un motore a quattro cilindri posizionato in orizzontale inclinato da 2,0 litri e dotato di un cambio automatico a otto rapporti. Il debutto di questo nuovo modello dovrebbe avvenire, secondo indiscrezioni, nel corso della prossima estate. Il veicolo comunque dovrebbe essere lanciato in esclusiva per il mercato cinese.

Ti potrebbe interessare: Ford: la casa americana progetterà una nuova auto sportiva interamente digitale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube