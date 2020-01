Ford sviluppa una nuova tecnologia molto interessante

Ford ha sviluppato un nuovo sistema che avverte i conducenti dei modelli dell’azienda dei pericoli che si trovano nella stessa strada che stanno percorrendo, quelli che si trovano nell’ambiente o a una distanza molto vicina. Questa nuova funzione si avvale della tecnologia di connettività avanzata Ford , ma anche di veicoli con infrastrutture e modelli di altre marche per essere in grado di conoscere esattamente l’esistenza di una situazione di pericolo che potrebbe essere imminente, siano essi incidenti, carichi rovesciati, o addirittura grandinate, tempeste fino a inondazioni improvvise o addirittura frane.

La tecnologia di rilevamento preventivo consente ai diversi sistemi di sicurezza del veicolo di adattarsi a una possibile collisione o di mitigare il più possibile la situazione, attivando airbag, luci di emergenza, tergicristalli o chiudendo il tetto panoramico, una funzione che sarà di serie su tutti i modelli del marchio e che è stata rilasciata a bordo del crossover Ford Puma.

Il produttore spiega che il nuovo sistema funziona in modo autonomo, semplicemente connesso a Internet e scaricando le informazioni dai database integrati nella nuvola di informazioni di Here, il fornitore di mappe di navigazione e in cui collaborano anche molti altri produttori. Le fonti Ford sottolineano la necessità di collegare più veicoli e creare una vasta rete per aumentare l’efficienza della piattaforma. L’ampliamento delle dimensioni del sistema consentirà l’accesso ai dati sugli incidenti e ai rapporti sul traffico memorizzati per fornire ai conducenti avvisi più avanzati , che consentono di adattare o ridurre la velocità dei sistemi di sicurezza.

