Forex truffa: come difendersi in 3 step. Caso Fortissio

Informarsi bene sul broker Forex con il quale si intende operare, in questo senso, è fondamentale. Del broker Forex bisogna sapere la provenienza (da quale paese opera), se è registrato e con quale numero, quali sono le sue certificazioni, da quanto tempo opera, e qual è la sua politica di protezione del cliente.

Questo è ancora più vero se si opera con CFD: essendo delle operazioni per loro natura rischiose, necessitano sicuramente di un trader che conosce almeno le basi della sua attività, ma che è anche ben consapevole della possibilità di perdita di parte dell’investimento.

Avere queste informazioni può dare uno strumento molto valido al trader che vuole ritrovarsi nella giungla del trading online.

Perché rischiare una truffa oltre che il proprio capitale?

In questa guida per difendersi dalle truffe Forex porteremo come esempio un broker Forex: Fortissio. Capiremo come informarsi meglio, e come distinguere un broker Forex genuino e affidabile da uno truffaldino.

Forex truffa: 3 modi per difendersi

Come fare per difendersi da una truffa Forex?

Per fortuna, internet ci fornisce tutti gli strumenti del caso: basta sapere dove e cosa cercare, ed essere minuziosi e attenti alla propria ricerca.

Ecco tre modi per capire se il broker Forex con cui si vorrebbe operare è truffaldino oppure affidabile. Questi 3 modi li analizzeremo più avanti nell’articolo anche nel concreto con il broker esempio che abbiamo preso, ovvero Fortissio.

Controllare la piattaforma : il primo step è quello di verificare la piattaforma stessa. Visita il sito, controlla il nome dell’azienda. In questo caso, è necessario verificare se l’azienda è registrata correttamente come impresa che opera nei mercati Forex.

Numerosi disclaimer sui rischi del trading online, e sulle regole e le tutele adottate dal broker Forex in questione sono un altro elemento di affidabilità e onestà, nonché di trasparenza. Una buona piattaforma di trading fornisce quante più informazioni possibili ai suoi clienti, perché possano investire con la tranquillità di essere tutelati dal broker che hanno scelto come partner.

Anche la trasparenza sui costi, sulle commissioni, e sulle modalità di deposito, ritiro e richiesta di reclamo sono altrettanto importanti, perché configurano la struttura operativa della piattaforma.

Infine, una buona piattaforma ha un design pulito, è facile raggiungere tutte le informazioni grazie alle pagine e alle sottocategorie, ed è fornita di tutti i dati fondamentali dell’azienda. Controllare la regolamentazione : un broker Forex che si rispetti è accertato e verificato da una regolamentazione nazionale e internazionale. Alcune delle regolamentazioni più conosciute sono la CySEC e la MiFID, ma ne esistono anche di molte altre, legate allo Stato in cui opera il broker in questione. Non deve spaventare il fatto di non trovare la CySEC o altre regolamentazioni più conosciute, perché ogni paese può comunque possedere il proprio organo di controllo. Controllare le opinioni clienti : le recensioni dei clienti del broker Forex sono un altro elemento fondamentale per verificare l’affidabilità della piattaforma. Clienti soddisfatti lasceranno recensioni positive, è dunque bene leggere alcune delle opinioni lasciate sul web. Esistono, infine, molti siti dedicati al rating di ogni tipo di azienda, inclusi broker Forex. Può capitare di vedere qualche recensione negativa (è naturale), ma l’importante è che le recensioni negative non siano eccessivamente numerose rispetto a quelle positive.

Dopo aver letto con cura e ricercato ognuno di questi elementi, è possibile farsi un’opinione più solida sul broker Forex con il quale si vorrebbe fare trading. Diffidate da broker senza regolamentazione, oppure non rintracciabili.

Ora analizziamo i punti appena detti nella pratica con il broker esempio Fortissio.

Regolamentazione: Fortissio truffa?

Come abbiamo visto, uno dei punti da considerare è proprio la regolamentazione del broker Forex. In questo caso, Fortissio si configura come un broker affidabile e regolamentato.

Come puoi accertartene?

È molto semplice: sul sito ufficiale di Fortissio sono disponibili tutte le informazioni di cui hai bisogno. Scoprirai così che Fortissio è un brand di VIE FINANCE A.E.P.E.P.E.E.Y. S.A. S.A., una società d’investimento ellenica, registrata e autorizzata dalla Hellenic Capital Market Commission, con numero di licenza 4/792/20.7.2017.

Ciò vuol dire che Fortissio è accertato e regolamentato da una commissione nazionale, uno dei punti fondamentali che abbiamo visto poco fa. L’azienda madre, VIE FINANCE AEPEY, è inoltre controllata dalla MiFid, cioè rispetta le regole della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari dell’Unione Europea. Questa direttiva definisce standard di qualità per i broker Forex, e certifica che le sue attività siano non solo trasparenti, ma anche con obiettivi di responsabilità sociale. Se non conoscessi già queste commissioni, una breve ricerca su Google ti aiuterà a imparare tutti ciò che devi sapere. MiFID è uno degli organi più importanti per verificare gli standard di gestione delle piattaforme di trading che operano sui mercati finanziari. Ecco perché è importante informarsi sulla regolamentazione: è proprio in questo frangente che si può appurare la trasparenza e la protezione dei trader di ogni broker Forex.

Con questa stessa breve ricerca, potrai verificare come VIE FINANCE sia anche membro dell’ICF (Investor Compensation Fund): si tratta di un fondo che garantisce la sicurezza dei fondi dei suoi clienti, protetti grazie ad un sistema di risarcimento.

In questo modo, in breve tempo potrai verificare in concreto la situazione di sicurezza e serietà di Fortissio.

Possiamo dire che Fortissio ha passato il “primo grado di giudizio” riguardo la regolamentazione. Ora vediamo piattaforma e opinioni clienti.

Fortissio piattaforma

Fortissio è una piattaforma di trading che permette di investire in tanti asset diversi, grazie ai contratti per differenza (chiamati anche CFD). Tra i prodotti offerti, puoi trovare azioni, indici, materie prime, coppie di valute, ETFS, e così via. Siccome fare trading con CFD è complesso e potenzialmente un rischio per il tuo capitale, Fortissio mette a disposizione una serie di strumenti per aiutarti a controllare meglio i tuoi investimenti.

La piattaforma web è intuitiva, è facile registrarsi con i propri dati (la registrazione è gratuita) e iniziare ad operare aprendo uno dei tanti conti disponibili.

In questo caso, Fortissio è abbastanza trasparente: decide, infatti, di dividere i suoi conti in non professionali e professionali. Anche questo è un elemento di affidabilità, perché le operazioni davvero rischiose dovrebbero essere fatte solo da trader esperti con molta esperienza alle spalle.

Fortissio, dunque, propone diversi tipi di conto, con un deposito minimo a partire da 200 euro. I conti non professionali sono:

Conto Basic: capitale da 200€ a 1999€

Conto Discovery: capitale da 2000€ a 4999€

Conto Silver: capitale da 5000€ a 9999€

Conto Gold: capitale da 10000€ a 14999€

Conto Diamond: capitale da 15000€ a 29999€

Conto VIP: capitale da 30000€ e oltre

Uno dei punti di forza di Fortissio viene ben presto svelato dal sito stesso, ed è la possibilità di avere un account manager personale, nonché un servizio clienti molto professionale. Inoltre, tutti i conti vantano un ebook gratuito, formazione online, trading insider e tanti altri servizi che possono aiutare il trader a operare nel migliore dei modi.

Fortissio richiede delle specifiche caratteristiche per tutti coloro che vogliono aprire un conto professionale, che è dotato di meno tutele rispetto a quello non professionale, ma offre incentivi maggiori e guadagni più alti. La protezione del cliente è uno step molto importante per tutti i broker Forex che si vogliono proporre al pubblico nazionale ed internazionale: ecco perché le prime 10 operazioni effettuate con un conto non professionale sono protette; ciò significa che se il trader dovesse andare in perdita, verrà rimborsato da Fortissio, mentre se dovesse guadagnare, potrà tenere la somma ottenuta.

Un altro punto positivo di Fortissio è l’assistenza clienti, disponibile 24 ore su 24, con tecnici e assistenti specializzati, che sono pronti a soddisfare domande e risolvere problemi di tutti gli utenti. Per un trader, anche questo è un elemento importante, perché garantisce che qualsiasi problema potrà venire risolto velocemente, senza dover attendere diverse ore.

Fortissio offre strumenti all’avanguardia per i suoi trader: si tratta di PROfit e Mobile PROfit. I trader li conoscono già in tutto il mondo, perché sono software online di alta qualità, che forniscono un servizio completo a trader di ogni livello. PROfit, infatti, offre grafici, analisi tecniche, aggiornamenti continui, avvisi pop up e messaggistica che tengono il cliente sempre informato, in ogni momento della giornata.

La versione Mobile, ideale sia per sistemi Android che per iOS, è gratuita da scaricare, e offre pop up sullo smartphone o sul tablet durante la giornata.

Grazie a PROfit, potrai accedere a numerose funzioni, di cui le più importanti sono sicuramente i grafici (personalizzabili secondo il tuo livello), il calendario economico (che mostra gli aggiornamenti e le notizie più importanti dai mercati finanziari), le notizie e il sistema di messaggistica.

Potrai accedere gratuitamente a tutti questi strumenti, e utilizzarli secondo le tue esigenze: PROfit è un software di trading amato da trader in tutto il mondo, è affidabile e personalizzabile, ideale sia per trader inesperti che per i professionisti.

Per quanto riguarda pagamenti e altre operazioni, Fortissio accetta la maggior parte delle modalità di pagamento presenti sul web, come PayPal, carta di credito MasterCard, Visa e Maestro, Skrill, NEteller, ecoPayz e Klarna. Il trader, dunque, ha una grande scelta per decidere come gestire il suo patrimonio.

Inoltre, la procedura di ritiro dei fondi è facilitata da una guida che ti indica quali passaggi dovrai effettuare per richiedere i tuoi soldi.

Dopo il “secondo grado di giudizio” ovvero la piattaforma, passiamo in “Cassazione” ovvero le opinioni dei clienti su Fortissio.

Opinioni clienti

Come abbiamo visto, è importantissimo verificare anche se c’è la presenza di opinioni e recensioni online riguardanti il broker Forex con il quale vorremmo operare.

In questo caso, è bene fare una veloce ricerca su Google, e leggere i principali risultati e le recensioni già presenti sul web.

Inoltre, esistono moltissimi siti dedicati alle recensioni di aziende (broker Forex e non). Fortissio è un broker Forex molto giovane, che da poco opera in Italia, ma già possiamo trovare molte recensioni, tutte abbastanza positive. Inoltre, queste recensioni sono ben strutturate, e spiegano nel dettaglio l’esperienza di un trader con questo broker Forex.

Una spiegazione dettagliata della piattaforma in ogni articolo di recensione è molto utile per capire come l’azienda lavora, i suoi valori e il suo sistema di tutele. Cercando su Google puoi approfondire di più su recensioni se Fortissio truffa oppure no.

Le opinioni dei clienti, unito agli altri due elementi di analisi (regolamentazione e piattaforma), può fornire i dati giusti per capire se si tratta di un broker Forex affidabile o una truffa.

Conclusioni: esempio Fortissio e recensione

Dopo aver verificato quali sono gli standard e i 3 step da controllare per capire se il broker Forex è affidabile oppure no, hai in mano tutti gli strumenti giusti per fare la tua scelta e difenderti dalle truffe.

Dalla nostra analisi dell’esempio concreto, si evince come la piattaforma web di Fortissio non è una truffa, ma un broker che può essere un’interessante alternativa a quelli più grandi e più popolari.

Rivediamo insieme i punti per essere sicuri:

Piattaforma : abbiamo visto come Fortissio sia dotato di un sito web ufficiale, con tutte le informazioni necessarie per informarsi sulla sua attività. È presente il nome della casa madre VIE FINANCE, dalla quale si può risalire a una serie di informazioni essenziali. Abbiamo anche constatato che è dotato di spiegazioni esaurienti circa le modalità di utilizzo, il regolamento, e l’assistenza dei suoi clienti.

Regolamentazione : grazie alle informazioni sul sito, si può risalire facilmente a VIE FINANCE, e verificare che si tratta in effetti di una società ellenica correttamente registrata, e controllata sia dalla Hellenic Capital Market Commission che dalla MiFID. Ciò rappresenta una garanzia per la sicurezza e la tutela dei clienti di Fortissio.

Opinioni dei clienti : cercando online, abbiamo riscontrato diverse opinioni clienti su Fortissio, simbolo che il broker Forex è effettivamente in attività e provato da diversi trader. Abbiamo inoltre visto che è già presente una recensione positiva su Trustpilot, una quantità normale visto la giovane età del broker Forex.

Speriamo con queste analisi ed esempi pratici di aver dato degli strumenti in 3 step per difendersi dalle truffe nel forex. Occhio alle truffe e buon trading a tutti!

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube