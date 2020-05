In questo periodo di quarantena bisogna fare ancora più attenzione quando si va a fare la spesa, ci potrebbero essere prodotti in allerta e non lo sappiamo. Il prodotto in allerta e di cui stiamo parlando sono i formaggi del caseificio Vogel, c’è il coinvolgimento dei supermercati Coop.

Formaggi in allerta e ritirati dalla vendita, presenza listeria

C’è un‘allerta per i frontalieri italiani, trovata presenza di listeria nei formaggi della Kaserei Vogel, azienda svizzera durante una verifica interna. Il consumo di questi formaggi può rappresentare un vero pericolo per la salute per tutti i consumatori.

L’ufficio federale per la sicurezza alimentare ha diramato questa allerta in una nota per informare i consumatori, è stato disposto subito il ritiro dalla vendita del prodotto e il blocco delle consegne.

Sono coinvolti tutti i supermercati della Coop della Svizzera, ecco la lista dei formaggi oggetto dell’allerta:

Widspitz

Formaggio di cervo

Formaggio Steinerberger 1/4 di grasso

Racchetta Coop Naturaplan con latte di pecora biologico

Crema di formaggio biologico all’aglio Coop Naturaplan

Crema di formaggio biologico al pepe Coop Naturalplan

Formaggio di capra biologico Coop Naturaplan

Formaggio di pecora biologico Coop Naturaplan

Formaggio di montagna Urschwyzer e Urschwyzer mezzo grasso

L’infezione da listeria in un’allerta, in alcuni soggetti può essere asintomatica ed è per questo che raccomandiamo attenzione. Si raccomanda di fare molta attenzione, sia ai frontalieri italiani, sia ai consumatori.

Si consiglia, se si è in possesso di uno di questi prodotti elencati in allerta , di evitare di consumarli. La listeria a volte può causare danni molto gravi.

Il prodotto può essere riportato dove è stato acquistato e essere cambiato. Oppure potete chiedere il rimborso del prezzo pagato, non necessita di scontrino fiscale.

