Formicolio alle mani? Non è un sintomo da sottovalutare

Se avete formicolio alle mani, non lo dovete sottovalutare, vi dovete chiedere il perché di questo sintomo, quali possono essere le cause. Possiamo certamente dire che non è da sottovalutare, va consultato celermente uno specialista. Si tratta di un disturbo che può coinvolgere una o entrambi le mani, a volte viene accompagnato da calore, torpore, pizzicore.

Quali possono essere le cause

Le cause di questo fenomeno possono essere tante, ed alcune anche molto serie, dietro può esserci lo stress, il panico, la forte agitazione. La cosa non è da sottovalutare, bisogna fare molta attenzione.

Nel caso venisse coinvolto un solo arto, il problema potrebbe essere fisico, ovvero legato a sindrome del tunnel carpale o tendinite. Se invece il formicolio si avverte in entrambe le mani, il problema potrebbe essere molto serio, ci potrebbero essere problemi cardiocircolatori, se invece al formicolio è accompagnato il prurito, la causa potrebbe essere il diabete.

Tra le cause molto gravi, ci sono le lesioni dei nervi sensitivi o sclerosi, o ancora problemi alla colonna vertebrale e cervicale. In tutti questi casi comunque vi conviene consultare uno specialista che con i relativi esami può individuare in tempo quale può essere il vostro problema e intervenire quanto prima in modo da evitare che i danni possano diventare poi irreparabili.

