Formula 1: Alfa Romeo accende la C39

Alfa Romeo è l’ultimo team di Formula 1 a stuzzicare i fan con un post sui social media con la loro nuova vettura 2020. Sebbene il filmato non mostri la monoposto, il video caricato fornisce alcune statistiche su come è stata costruita la nuova C39 e mostra gli ingegneri in attesa che si coprono le orecchie quando il motore viene acceso per la prima volta. Alfa Romeo è la quarta squadra di Formula 1 ad aver caricato un teaser a seguito di annunci simili di Mercedes, Ferrari e McLaren.

Sui Social Alfa Romeo mostra il momento in cui viene acceso per la prima volta il motore della sua monoposto

Il team del Biscione che quest’anno parteciperà al campionato di Formula 1 nuovamente con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi aveva precedentemente annunciato che l’effettiva presentazione della nuova monoposto per il 2020 si svolgerà il primo giorno dei test pre-stagionali il 19 febbraio sul Circuito di Barcellona-Catalunya. Ricordiamo che anche la scuderia Haas presenterà la sua monoposto in quella data.

Cresce la curiosità di conoscere la nuova auto del team Alfa Romeo con la quale la scuderia del numero uno Frederic Vasseur proverà a migliorare i suoi risultati rispetto al 2019 trovando maggiore continuità di risultati dopo un 2019 altalenante. La nuova vettura è completamente nuova rispetto a quella del 2019 a differenza di quanto stanno facendo molti altri team che invece hanno confermato l’auto dello scorso anno apportando solo qualche modifica.

