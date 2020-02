Formula 1: Alfa Romeo ha iniziato la sua stagione a Fiorano

Dopo Mercedes, Ferrari e persino la McLaren, è il turno dell’Alfa Romeo per presentare la sua monoposto per la stagione 2020. Kimi Raikkonen ha approfittato dei due giorni concessi dall’International Automobile Federation per percorrere i suoi primi chilometri al volante della C39. L’obiettivo è quello di sistemarsi più comodamente in mezzo alla griglia, che è particolarmente stretta e competitiva, dopo aver terminato all’ottavo posto nel campionato costruttori lo scorso anno.

Quest’oggi a Fiorano Alfa Romeo Racing ha mostrato la sua nuova monoposto

Come è possibile vedere nella foto, la C39 presenta una livrea grigio scuro e una trama che ricorda la pelle di un serpente. Sul cofano del motore è stato disegnato un grande cuore rosso che incorpora il logo del marchio. Un omaggio agli amanti del marchio secondo uno dei responsabili del design dell’Alfa Romeo. Il team ha anche scherzato un po’ sulla sua livrea temporanea, spiegando che “come un serpente, l’Alfa Romeo cambia pelle prima di rivelare il suo aspetto finale”.

La versione finale di questa Alfa Romeo non dovrebbe essere presentata fino al prossimo mercoledì, quando Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi parteciperanno ai test invernali di Formula 1 sul circuito di Barcellona, ​​in Spagna. In quell’occasione dunque potremo finalmente sapere con precisione quello che sarà l’aspetto definitivo della nuova monoposto del team del Biscione.

