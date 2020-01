Formula 1: Alfa Romeo rivela la data di lancio per l’auto 2020

Alfa Romeo Racing ORLEN rimuoverà le coperture dalla sua monoposto del 2020 – la C39 – il 19 febbraio sul Circuit de Catalunya a Barcellona. Il team del Biscione ha scelto il primo giorno di test pre-stagionali sul circuito spagnolo per presentare la sua nuova auto con motore Ferrari che sarà guidata ancora una volta da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Come precedentemente annunciato, Alfa Romeo ha assunto Robert Kubica come pilota di riserva per il 2020, una scelta che ha anche portato a bordo lo sponsor personale del Polacco, la compagnia petrolifera polacca PKN Orlen, come sponsor principale della squadra di Hinwil.

Il 19 febbraio a Barcellona avverrà il debutto della nuova monoposto di Alfa Romeo Racing

Ricordiamo che di recente Alfa Romeo Racing ha superato i crash test dopo che un primo tentativo non era andato bene. Infine nei giorni scorsi il team prncipal Frederic Vasseur ha dichiarato che la vettura di Formula 1 del suo team per il 2020 sarà molto diversa da quella del 2019. La scuderia del Biscione ha preferito dare il via ad un nuovo concetto di auto con la speranza che questa possa ottenere importanti miglioramenti rispetto allo scorso anno.

Vedremo dunque come andranno le cose per Alfa Romeo nel 2020 in Formula 1. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi ovviamente si augurano grazie alla nuova monoposto di compiere notevoli progressi in classifica rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno. Dopo i primi test di Barcellona sicuramente avremo qualche indicazione in più su quello che avverrà nel 2020 per il team del Biscione.

