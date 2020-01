Formula 1: Alfa Romeo sta costruendo una “vettura completamente nuova” per il 2020

Il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing sta costruendo una “vettura completamente nuova” per la stagione di Formula 1 2020. Lo ha rivelato il caposquadra della scuderia del Biscione Frederic Vasseur. La maggior parte delle squadre considera la nuova stagione come una sorta di estensione del 2019, poiché i regolamenti sono stabili in vista delle ampie modifiche alle regole per il 2021. Ma l’Alfa Romeo, che ha concluso all’ottavo posto nel campionato del mondo 2019, sta adottando un approccio completamente diverso.

“Stiamo creando un’auto completamente nuova”, ha spiegato Frederic Vasseur ai microfoni di sport.pl. “Vedremo come va, ma penso che per la prossima stagione abbiamo un buon punto di partenza. Dobbiamo migliorare sulla base di ciò che abbiamo appreso l’anno scorso, comprendendo esattamente cosa è successo che ci ha fatto andare indietro in determinati momenti”, ha aggiunto il team principal di Alfa Romeo Racing.

Entro metà anno sarà disponibile a Hinwil il nuovo simulatore

Recentemente, è emerso che Alfa Romeo Racing sta lavorando a un simulatore di driver nella base Hinwil di Sauber, avendo finora utilizzato la struttura messa a disposizione dalla Ferrari a Maranello. Segnaliamo infine che Luigi Perna della Gazzetta dello Sport ha riferito che i piloti del team del Biscione a partire dalla metà del 2020 potranno iniziare a lavorare sul nuovo simulatore che si trova nella base di Hinwil.

