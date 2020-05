Formula 1: Alonso avrebbe siglato un pre-accordo con la Renault

Fernando Alonso avrebbe un “pre-accordo” in atto con la Renault, ma ciò non significa che il suo ritorno in Formula 1 sia deciso. La scorsa settimana il mercato dei piloti di Formula 1 ha toccato il massimo quando Sebastian Vettel ha confermato la sua uscita dalla Ferrari. 48 ore dopo, la Ferrari ha rivelato che Carlos Sainz avrebbe sostituito il tedesco mentre la McLaren ha fatto firmare Daniel Ricciardo in sostituzione di Sainz.

Fernando Alonso avrebbe un “pre-accordo” in atto con la Renault, ma ciò non significa che il suo ritorno in Formula 1 sia deciso

Ciò ha lasciato la Renault senza un pilota per la stagione 2021. Ciò naturalmente ha portato alla speculazione che Alonso fosse in corsa con il doppio campione del mondo dopo aver vinto i suoi due titoli mondiali durante il suo primo periodo con la Renault. E mentre il suo secondo non ha avuto altrettanto successo, lo spagnolo ha mantenuto legami con la Renault e potrebbe ancora tornare al team nel 2021. Secondo i giornali britannici, esiste un accordo.

Il Telegraph riferisce che “poche settimane dopo il suo 39esimo compleanno, si ritiene che Alonso abbia firmato un pre-accordo per unirsi alla Renault, la squadra in cui ha vinto i suoi due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006. Il manager Flavio Briatore afferma che il pilota spagnolo è pronto a tornare. “Fernando è motivato”, ha dichiarato Briatore alla Gazzetta dello Sport. “Un anno fuori dalla Formula 1 gli ha fatto bene. Si è disintossicato e lo vedo più sereno e pronto a tornare. ”

Ti potrebbe interessare: Alonso, Rosberg o Vettel? Ecco chi per Hamilton è il suo avversario più duro

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube