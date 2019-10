Formula 1: Austin dovrebbe essere un buon circuito per la Ferrari secondo Vettel

Sebastian Vettel spera in una vittoria di gara questo fine settimana al Gran Premio degli Stati Uniti. Il pilota della Ferrari ha sofferto in questa stagione ma in queste ultime 3 gare che rimangono alla conclusione della stagione cercherà il riscatto. “Il GP degli Stati Uniti ad Austin è una gara molto diversa da quella in alta quota del Messico”, ha dichiarato Vettel nella sua anteprima di gara. “Il circuito delle Americhe è una pista entusiasmante, con una vasta gamma di velocità in curva e molti cambi di direzione.”

“È piuttosto accidentato, in particolare nelle grandi zone di frenata, quindi è facile bloccare le ruote lì. La scelta della strategia è abbastanza aperta, con entrambi i piani con uno e due stop che sembrano possibili. È un circuito complicato portare le gomme nella giusta finestra delle prestazioni, quindi venerdì è importante capire le gomme e prepararsi per la gara.”

“Il venerdì dell’anno scorso è stato difficile perché a nessuno di noi è stato molto utile a causa del maltempo. Le previsioni per quest’anno sono buone ma abbastanza fresche. Dovrebbe essere un buon circuito per noi ma, come abbiamo visto l’anno scorso, non possiamo dare nulla per scontato e anche la concorrenza è forte “. Insomma se tutto va come deve andare Ferrari dovrebbe esibirsi bene in questo Grand Prix e sfidare la Mercedes e la Red Bull per la vittoria della gara.

