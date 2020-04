Formula 1, Binotto: “È molto importante essere flessibili riguardo al calendario”

Più sarà lontano l’inizio della stagione di Formula 1, più sarà complicato riempire il calendario con il maggior numero possibile di gare. Si parla già di accorciare i fine settimana, gare multiple sulla stessa pista e così via. La Ferrari cercherà di dare il suo contributo e sarà flessibile. Il numero uno del cavallino rampante ha detto di sapere chiaramente che le regole sportive per avere un campionato mondiale regolare prevedono lo svolgimento di almeno otto gare. Ha anche aggiunto che tutti in Formula 1 cercheranno di fare in modo che nel 2020 si possano svolgere più gare possibili. “Penso che ciò che sarà importante per noi sarà essere davvero flessibili”.

Binotto: “Ferrari è pronta alla massima flessibilità pur di correre il maggior numero di Gran Premi in Formula 1 nel 2020”

Binotto ha dichiarato che Liberty Media e i team faranno di tutto per garantire il maggior numero di gare in Formula 1 nel 2020 e che la Ferrari sarà flessibile al massimo accettando eventuale doppi Gran Premi, week end corti e gare consecutive. Per ora non è ancora del tutto chiaro quando potrà iniziare la stagione di Formula 1. I primi rapporti sembrano indicare luglio, ma ciò dipenderà interamente da come si svilupperà la pandemia nelle prossime settimane. Il team principal della Ferrari non ne sa più di chiunque altro al riguardo, ma afferma che la fine di maggio fornirà maggiore chiarezza. Infine, Binotto ha sottolineato che ovviamente è meglio iniziare a correre il prima possibile. Questo è importante per ogni squadra, dato che genera entrate. Prima si inizia, più gare possono aver luogo.

