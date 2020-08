Formula 1: Bottas sigla un nuovo contratto di un anno con Mercedes

Valtteri Bottas ha firmato un prolungamento di un anno del suo contratto con Mercedes, rimanendo così con il team “fino almeno alla fine della stagione di Formula 1 2021″. Lo ha confermato il pilota finlandese, che ha vinto otto gare mentre era con la squadra, per una quinta stagione con la Mercedes. “Sono molto felice di rimanere con Mercedes nel 2021 e di continuare a vincere così come abbiamo già fatto insieme negli ultimi anni”, ha detto Bottas. “Grazie a tutti i membri del team e alla più ampia famiglia Mercedes per il loro continuo supporto e la loro fiducia in me. Sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra e la stella a tre punte nel nostro viaggio insieme anche il prossimo anno.

“Gli ultimi anni sono stati incentrati sul miglioramento continuo, lavorando su ogni aspetto della mia prestazione. Sono fiducioso che oggi sono il Bottas più forte che si sia mai visto, ma posso sempre alzare il livello. Mercedes abbraccia la stessa filosofia: Vogliono sempre migliorare e hanno sempre più fame. “Da quando mi sono innamorato della F1 da bambino, è stato il mio sogno diventare un giorno campione del mondo. Sono in lotta per il titolo quest’anno e restare con la Mercedes mi mette nella migliore posizione possibile per competere per il prossimo.

“Siamo nel mezzo di una stagione abbreviata e voglio dare il massimo in ogni singola gara a cui andremo quest’anno. “La foratura dello scorso fine settimana è stata un duro colpo nella mia lotta con Lewis, ma sono determinato a tornare forte questo fine settimana sulla stessa pista.” Spiegando il ragionamento alla base del mantenimento di Bottas, il boss della Mercedes Motosport Toto Wolff ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti che Valtteri rimarrà con il team per almeno un’altra stagione.

“Stiamo vedendo il Valtteri più forte che abbiamo mai visto quest’anno – in termini di prestazioni in pista, ma anche fisicamente e mentalmente. È secondo in campionato, ha terminato la scorsa stagione in P2 e gioca un ruolo molto importante nelle prestazioni complessive della nostra squadra. Sono fiducioso che oggi abbiamo il più forte abbinamento di piloti in F1 e la firma di Valtteri è un importante primo passo per mantenere questa forza per il futuro.

“Valtteri è un ragazzo schietto e laborioso che ha un buon rapporto con l’intera squadra, compreso il suo compagno di squadra, il che non è scontato quando entrambi i piloti sono in lotta per il campionato. Non vedo l’ora di vederlo continuare ad alzare il livello insieme a noi quest’anno e nel 2021”.

