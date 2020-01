Formula 1: Daniel Ricciardo alla Ferrari nel 2021?

Secondo indiscrezioni provenienti dal mondo della Formula 1 Daniel Ricciardo è tra i favoriti per la Scuderia Ferrari per la stagione 2021. Il passaggio dalla Red Bull alla Renault non ha funzionato come previsto dopo il passo indietro che il team francese ha fatto nel 2019. Dunque il pilota australiano potrebbe valutare altre opzioni per il 2021, poiché il suo contratto con il marchio del rombo termina alla fine di quest’anno.

Daniel Ricciardo alla Ferrari dal 2021? ecco l’ultima indiscrezione che arriva dal mondo della Formula 1

Daniel Ricciardo potrebbe essere la chiave nel mercato piloti della stagione 2021. L’australiano arriverebbe al team di Maranello in sostituzione di Sebastian Vettel, che potrebbe cambiare squadra o addirittura lasciare la Formula 1 dopo le brutte prestazioni raccolte nelle ultime stagioni. Daniel Ricciardo sarebbe il pilota migliore per sostituire il quattro volte campione del mondo nel 2021 e per accompagnare Charles Leclerc in Ferrari nei prossimi anni, secondo gli addetti ai lavori.

Il pilota australiano del resto non sembra essere particolarmente soddisfatto di come sono andate le cose per lui in Renault nel 2019. Del resto il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari dopo il rinnovo di Charles Leclerc fino al 2024 sembra essere più difficile. Vedremo dunque se realmente il pilota australiano sarà il sostituto di Vettel in Ferrari dal 2021. Lui di certo si dice onorato che il suo nome sia accostato a quello della Ferrari.

