Formula 1: ecco come potrebbe essere la Ferrari nel 2020

Sono tanti anni ormai che la Ferrari non riesce più a vincere il campionato di Formula 1. L’ultima vittoria risale a ben 11 anni fa, quando la scuderia del cavallino rampante riuscì ad ottenere il titolo nel campionato costruttori. L’ultima vittoria nel campionato piloti invece è arrivata con Kimi Raikkonen nell’ormai lontano 2007. In tanti si domandano quando il team di Maranello interromperà questo lungo digiuno. Un nostro lettore che ci segue su Whatsapp ci ha posto la seguente domanda: “Come sarà la Ferrari nel 2020? da tifoso della Ferrari spero che vinceremo il mondiale piloti e costruttori, aspetto una vostra risposta”.

Formula 1: La Ferrari nel 2020 cercherà di riportare il titolo a Maranello

Si tratta ovviamente di una domanda che si fanno in tanti tra i tifosi del cavallino rampante ma anche tra gli addetti ai lavori. Secondo quanto rivelato dal team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto, lo sviluppo della futura monoposto è già iniziato. A quanto pare però nel 2020 Ferrari non vivrà una vera e propria rivoluzione. La futura monoposto erede della SF90 non sarà un’auto completamente diversa da quella di quest’anno, ma si tratterà di una sua evoluzione. E’ stato lo stesso Binotto nei giorni scorsi a confermarlo.

Il numero uno della scuderia italiana si è detto soddisfatto degli ultimi aggiornamenti che hanno reso le monoposto guidate da Charles Leclerc e Sebastian Vettel competitive, come hanno dimostrato le 3 vittorie e le 4 pole position ottenute in campionato dopo la pausa estiva. Quindi si continuerà su questa strada. Ovviamente qualche modifica alla vettura attuale arriverà sicuramente. Ma per questo è ancora presto. Sicuramente nei prossimi mesi arriveranno ulteriori dettagli su quelle che saranno le novità che riguarderanno la Ferrari nel campionato di Formula 1 del 2020.

