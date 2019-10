Formula 1: ecco come sarà la Ferrari nel 2020 secondo Binotto

Il capo del team Ferrari, Mattia Binotto, ha rivelato che l’auto di Formula 1 del suo team per il 2020, attualmente in fase di elaborazione a Maranello, sarà un’evoluzione di quella attuale.

La Scuderia del cavallino rampante ha avuto un inizio difficile della stagione, ma una serie di aggiornamenti aerodinamici e del motore sono riusciti a migliorare notevolmente le prestazioni della SF90 che ora è spesso più veloce della Mercedes.

Non a caso Ferrari da quando la Formula 1 è rientrata dalla pausa estiva ha collezionato 3 vittorie su 4 GP e 4 pole position. “Abbiamo fatto molti sforzi per capire i punti deboli della macchina”, ha detto il team principal Binotto.

La Ferrari del 2020 sarà un’evoluzione della monoposto attuale

“Lo sviluppo è stato costante: non abbiamo apportato solo miglioramenti a Singapore”. Tuttavia, ha confermato che il suo team a Maranello ora sta lavorando quasi esclusivamente sull’auto del 2020 e ha suggerito che sarà sostanzialmente simile alla macchina del 2019. “Penso che più persone abbiano copiato la nostra ala anteriore di chiunque altro”.

“La Ferrari del prossimo anno dunque sarà un’evoluzione di quella attuale. Non penso che quello del 2019 fosse un concetto sbagliato. Penso che avere un’auto efficiente da un punto di vista aerodinamico sia importante. Ma c’erano altri motivi per cui non abbiamo fatto quello che ci aspettavamo in questa stagione.

Ciò che è ovviamente perfetto con l’auto del 2019 è il motore, ma Mattia Binotto ha insistito: “Il nostro vantaggio non è eccezionale come pensi. C’è una buona velocità, ma questa deriva anche dalla macchina e non solo dal motore,” ha concluso il numero uno della Ferrari. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno a proposito della futura monoposto di Formula 1 del cavallino rampante.

