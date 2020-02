Formula 1: ecco cosa ha detto Alonso del suo periodo alla Ferrari

Fernando Alonso non ha mai nascosto il suo amore per la Ferrari. Lo spagnolo, al momento di ripensare la sua carriera sportiva in Formula 1, ricorda il suo passaggio attraverso Maranello con “un sorriso”, nonostante non sia stato in grado di ottenere il titolo a causa di una Red Bull che in quel periodo era “dominante”. Fernando apprezza tutto il duro lavoro dietro le quinte durante il suo tour in Ferrari. Attraverso uno sguardo al passato, il due volte campione del mondo di Formula 1 è soddisfatto del suo periodo in Ferrari. Nonostante non sia riuscito ad ottenere il titolo dice di aver dato tutto se stesso per il raggiungimento dell’obiettivo sfiorato per due volte. Il pilota spagnolo ha ammesso che essere un pilota Ferrari è qualcosa di speciale sotto ogni aspetto.

Fernando Alonso ricorda con un sorriso il suo periodo alla Ferrari in Formula 1

“So che non abbiamo raggiunto il campionato, ma abbiamo combattuto e dato tutto ciò che avevamo. Abbiamo lavorato molto duramente per ogni risultato”, afferma Fernando Alonso, in un’intervista per la rivista F1 Racing. “È stato emozionalmente intenso. Essere un pilota Ferrari dà molte soddisfazioni, sia dentro che fuori la macchina. Abbiamo perso il campionato di un paio di punti nell’era dominante della Red Bull “, aggiunge. Durante i cinque anni con la squadra italiana, Fernando ha vissuto momenti felici a Maranello dove ancora oggi dice di avere molti amici. Insomma una dichiarazione d’amore per la Ferrari da parte del pilota spagnolo che non esclude in futuro di poter tornare in Formula 1.

