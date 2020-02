Formula 1: ‘Fred Vasseur alla Ferrari sarebbe meglio di Mattia Binotto’

Maurizio Arrivabene ha terminato il suo lavoro con la Ferrari nel 2018 e Mattia Binotto è in carica da allora. L’attuale team principal ha lottato per arrivare alla Ferrari. Nonostante ciò alcuni c’è chi pensa che Fred Vasseur sarebbe un candidato migliore per il suo posto. “Penso che se ci fosse Frederic Vasseur lì, le cose andrebbero diversamente. Questo è il mio preferito, mi piacerebbe vederlo lì”, ha detto il giornalista Jack Plooij alla radio della Formula 1. ”

In Formula 1 c’è chi vedrebbe bene Frederic Vasseur al posto di Mattia Binotto come team leader della Ferrari

“Michael Schumacher, per esempio, una volta ha dato una grande mano in questo, portando le persone giuste in quella squadra. Ora in Ferrari penso che le persone giuste non ci siano ancora”. Al conduttore del podcast Robin Leféber ha detto che Binotto è troppo carino. “Sì, è troppo dolce, troppo carino.” Apparentemente Binotto ha faticato a guidare il team da quando ha preso il comando della Ferrari e ci sono state molte questioni tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel che sarebbero state evitate con un leader più autorevole.

Secondo il giornalista dunque Binotto dovrà davvero mettersi alla prova nel 2020 se vuole mantenere il suo lavoro. Se la Ferrari non ci riuscirà, sicuramente dovranno puntare su un capo più carismatico come Vasseur per riportare la squadra in cima allo sport. Vedremo dunque se nel 2020 Binotto riuscirà a mostrare che è capace di essere il leader della Ferrari anche a chi lo critica aspramente.

