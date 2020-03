Formula 1: Hamilton e Bottas non sanno se il DAS verrà utilizzato a Melbourne

I compagni di squadra di Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ammettono di non essere sicuri che il nuovo sistema DAS (Dual Axis Steering) verrà utilizzato durante il prossimo Gran Premio di Formula 1 d’Australia o oltre. Durante i test a Barcellona, ​​le Silver Arrows hanno rivelato l’innovazione, con alcuni team che hanno messo in dubbio la sua potenziale legalità e altri hanno elogiato l’evoluzione rispetto alla monoposto dello scorso anno. Indipendentemente dal fatto che sia contro le regole o meno, Hamilton e Bottas potrebbero anche non usarlo. “Al momento non lo uso molto”, ha ammesso il sei volte campione del mondo. “A volte ti eserciti con esso, a volte ti eserciti senza di esso. Non so quanto lo useremo.”

Formula 1 : Bottas e Hamilton non sanno ancora se useranno il DAS in occasione del primo Gran Premio della stagione

Bottas rispetto ad Hamilton è sembrato leggermente più propenso del compagno ad utilizzare la nuova tecnologia. Anche il pilota finlandese però ha ammesso di non sapere se utilizzerà il DAS durante il primo Gran Premio Stagionale che si dovrebbe disputare in Australia, Coronavirus permettendo. Bottas si è detto contento di aver ricevuto sulla sua monoposto questa novità e pensa che essa possa portare in certi frangenti un vantaggio alla sua auto in termini di velocità. Vedremo dunque il prossimo 15 marzo con il primo GP della stagione di Formula 1 se davvero i due piloti della Mercedes faranno uso o meno della nuova tecnologia.

