Formula 1: Hamilton meglio di Schumacher e Senna per Irvine

Lewis Hamilton è un pilota di Formula 1 migliore di Michael Schumacher e Ayrton Senna secondo Eddie Irvine. L’ex pilota irlandese è famoso per essere stato il compagno di squadra di Schumacher in Ferrari tra il 1996 e il 1999. “Hamilton è il miglior pilota di sempre”, ha detto Irivine citato dalla tedesca RTL. “Molto meglio di Schumacher ruota a ruota, ma anche molto meglio di Senna.” Irvine ha spiegato che in netto contrasto con Sebastian Vettel, il recente sei volte campione del mondo Hamilton “molto raramente viene coinvolto in incidenti”.

Eddie Irvine ha anche aggiunto che il sette volte campione Schumacher, a differenza di Hamilton che sbaglia raramente, ha fatto “molti errori”, inclusi i controversi scontri decisivi con Damon Hill nel 1994 e Jacques Villeneuve nel 1997. Irvine ha affermato che Hamilton è, quindi, il più completo pilota della F1 di sempre già “da molto tempo”.

Tuttavia, se invece si parla del pilota più veloce di sempre nella storia della Formula 1, Irvine ritiene che la corona spetti a Michael Schumacher: “Per quanto concerne la velocità pura, Michael è stato unico nel suo genere. Era così dannatamente veloce. Non c’è mai stato nessuno che potesse eguagliare la sua velocità. È stato incredibile essere il suo compagno di squadra e vedere i dati della telemetria della sua monoposto,” ha concluso l’ex pilota della Ferrari negli anni 90.

