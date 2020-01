Formula 1: Hamilton vicino a prolungare di due anni il suo contratto con la Mercedes

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport,Lewis Hamiltonè in una “fase avanzata” della firma di una nuova proroga di due anni del contratto con la Mercedes , per rimanere presso le Silver Arrows fino alla fine del 2022. L’attuale contratto di Hamilton termina alla conclusione della stagione 2020. Verso la fine del 2019, il suo destino era stato fortemente legato ad un possibile approdo alla Ferrari per il 2021. Ma questo non sembra il caso ora dopo che la Scuderia ha annunciato a dicembre che Charles Leclerc sarebbe stato lì fino alla fine del 2024.

Lewis Hamilton sarebbe in procinto di firmare il suo rinnovo di contratto con la Mercedes per altri due anni

Luigi Perna ha scritto nell’edizione di venerdì della Gazzetta dello Sport: “Nel frattempo, Lewis Hamilton sta discutendo con Mercedes sul rinnovo del suo contratto. La trattativa, che vedrà Hamilton prolungare la sua carriera alla Mercedes fino alla fine del 2022, è in una fase avanzata e vale 45 milioni di euro l’anno con bonus”.

Ricordiamo che nelle scorse settimane Charles Leclerc ha firmato con la Ferrari fino al 2024, mentre Max Verstappen rimarrà all’Aston Martin Red Bull Racing fino alla fine del 2023. Se Hamilton firmasse un’estensione del contratto e rimanesse alla Mercedes, sarebbe un altro nome aggiungere all’elenco dei piloti confermati per la stagione 2021 insieme a Leclerc, Verstappen, Esteban Ocon alla Renault e Sergio Perez alla Racing Point. Vedremo dunque se davvero alla fine il sei volte campione del mondo Lewis Hamilton firmerà davvero il rinnovo con la Mercedes.

