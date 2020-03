Formula 1: i dubbi sul Gp d’Olanda aumentano dopo lo stop all’Eurovision Song Contest

Il Grand Prix di Formula 1 olandese è seriamente in dubbio a seguito della cancellazione dell’Eurovision Song Contest di quest’anno a Rotterdam. I boss della massima competizione automobilistica hanno confermato di essere in trattative per il rinvio della gara a Zandvoort, che attualmente dovrebbe tornare in calendario per la prima volta dal 1985, dal 1-3 maggio. Una dichiarazione del 13 marzo recitava: “La Formula 1 e la FIA prevedono di iniziare il campionato in Europa alla fine di maggio, ma dato il forte aumento dei casi COVID-19 in Europa negli ultimi giorni, questo sarà valutato più avanti”.

Il Grand Prix di Formula 1 olandese è seriamente in dubbio a seguito della cancellazione dell’Eurovision Song Contest

Ma con la cancellazione di uno dei più grandi eventi musicali del mondo, fissato per una data due settimane dopo la gara, sembra molto probabile l’annullamento. Resta inteso che i boss della Formula 1 stanno pensando di eliminare la pausa estiva in maniera da recuperare questi mesi in cui non si correrà a causa della diffusione della pandemia di Coronavirus. Mentre i team, soprattutto quelli con interessi finanziari, sembrano essere tranquilli, il personale di squadra con le vacanze in famiglia prenotate per l’estate è tutt’altro che soddisfatto. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in Formula 1 nelle prossime settimane e se alla fine il Gran Premio Olandese verrà annullato o posticipato.

Ti potrebbe interessare: Formula 1: Il Gran Premio di Monaco potrebbe essere il prossimo evento ad essere cancellato dal calendario della massima competizione automobilistica

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube