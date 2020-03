Formula 1: Il Gran Premio di Monaco potrebbe essere il prossimo evento ad essere cancellato

Il Gran Premio di Formula 1 di Monaco potrebbe essere il prossimo evento del calendario da posticipare o cancellare a seguito dell’epidemia del coronavirus. Il governo del Principato ha chiuso tutti gli stabilimenti non essenziali nel paese per evitare il contagio dei suoi cittadini e contribuire a contenere questa epidemia. Monaco è la settima gara in programma su un calendario che ha dovuto rinviare i suoi primi quattro eventi a causa del coronavirus. È previsto per il fine settimana dal 21 al 24 maggio, ma la recente chiusura del governo di tutti gli stabilimenti, bar e ristoranti non essenziali suggerisce che anche questo evento iconico potrebbe venire meno.

Le ultime notizie ufficiali dalla Formula 1 sono state il rinvio del Gran Premio del Bahrain e del Vietnam. Liberty Media ha assicurato che si aspettavano di poter iniziare la stagione alla fine di maggio in Europa, anche se non potevano prevedere nulla a causa del cambiamento continuo della situazione. Monaco ha agito rapidamente, dopo aver confermato il suo terzo caso di infezione da coronavirus, e ha deciso di chiudere ristoranti, casinò, caffè, teatri, cinema e night club. Nonostante i suoi pochi casi, il paese ha preferito proteggersi dai suoi vicini, Francia e Italia, dove il numero infetto è ormai di molte migliaia. In effetti, il Principato ha ripetuto le misure decise dai francesi solo poche ore dopo.

Ciò rafforza le voci prima della cancellazione del Bahrain e del Vietnam, dove si è parlato di un inizio della stagione in Azerbaigian a giugno e della possibilità di tenere gli appuntamenti dei Paesi Bassi e della Spagna ad agosto. Se il GP di Monaco non fosse disputato, sarebbe la prima stagione di Formula 1 senza questo appuntamento dal 1954, dal momento che è uno degli eventi che è stato in calendario fin dai primi anni di questo sport. Sebbene abbia avuto il suo posto nella stagione inaugurale, nel 1950, non fu celebrato tra il 1951 e il 1954.

