Formula 1: Kimi Raikkonen deluso da Alfa Romeo

Kimi Raikkonen è deluso da Alfa Romeo e si è lamentato della sua tremenda prestazione nel Gran Premio di Ungheria. L’esperto pilota finlandese, giunto probabilmente alla sua ultima stagione in Formula 1, ha esortato la sua squadra a fare meglio. Già alle prese con un’auto che nelle prime due gare della stagione di Formula 1 2020 non aveva dimostrato di essere molto competitiva, Raikkonen ha visto le sue fortune prendere un ulteriore colpo di grazia lo scorso fine settimana.

Kimi Raikkonen deluso e preoccupato dalla sua Alfa Romeo

Kimi Raikkonen ha detto che la gara in Ungheria è stata un disastro e spera che il suo team possa apportare miglioramenti alla sua monoposto già a partire dal prossimo Gran Premio. Come dicevamo questa potrebbe essere l’ultima stagione di Raikkonen in Formula 1 è il finlandese ci tiene a finire in maniera dignitosa la sua carriera. La vettura di Alfa Romeo però attualmente sembra garantire gli ultimi posti nella griglia del campionato.

Anche il team del Biscione accusa gli stessi problemi della Ferrari a causa del motore che le due scuderie condividono. Si spera che i prossimi aggiornamenti possano portare benefici ad entrambi i team che sono in difficoltà in questo inizio di stagione.

Ti potrebbe interessare: Kimi Raikkonen ci crede, Alfa Romeo Sauber può fare grandi cose

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube