Formula 1: la Red Bull Racing ha annunciato i piloti per il 2020

Alex Albon ha firmato per l’ Aston Martin Red Bull Racing per la stagione 2020 di Formula 1. Questo annuncio è arrivato dopo che il giovane pilota si è esibito brillantemente dopo aver compiuto il passaggio dalla Toro Rosso a metà stagione al posto di Gasly. Albon è al sesto posto in classifica piloti a causa delle sue prestazioni e si è così guadagnato un nuovo contratto per guidare al fianco di Max Verstappen la prossima stagione. Saranno dunque loro due i piloti della Red Bull nel campionato di Formula 1 del 2020.

Il 23enne ha terminato tra i primi sei in ogni gara finora per Red Bull Racing, ciò gli è valso la conferma in squadra per la prossima stagione. “Sono davvero entusiasta di collaborare nuovamente con Max per il prossimo anno in Formula 1 e so quanto sono stato fortunato ad avere questa opportunità”, ha detto Albon nel comunicato reso pubblico nelle scorse ore dalla Red Bull Racing.

“Sono estremamente grato che lasi sia fidata di me e abbia creduto nei miei risultati da quando sono entrato a far parte del Team e per loro che mi tengono in macchina il prossimo anno è un grosso problema. Quest’anno è stato un anno incredibile per me e ricevere la chiamata per la Red Bull a metà stagione è stato già un grande passo, quindi ora userò gli insegnamenti di questa stagione e userò l’esperienza per migliorare e combattere in prima fila nel 2020 “.

Albon ha fatto il suo debutto in F1 solo al Grand Prix australiano in questa stagione, ma ha continuato a fare un grande impatto sullo sport, collezionando 84 punti nelle sue prime 19 gare. “Alex si è esibito molto bene dal suo debutto con il Team in Belgio e i suoi risultati – sette traguardi nella top-sei – parlano da soli”, ha detto il direttore del team Red Bull Racing Christan Horner. “Alex ha dimostrato di meritare pienamente la sua conferma con la Aston Martin Red Bull Racing.

