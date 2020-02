Formula 1: Leclerc ha fatto una promessa importante alla Ferrari

Charles Leclerc ha fatto una promessa importante alla Ferrari. Il giovane pilota monegasco ha affermato che proverà a imparare dagli errori del passato per migliorare nel 2020 mentre intraprende la sua seconda stagione con il team Ferrari di Formula Uno. Leclerc era già stato considerato uno dei migliori giovani talenti quando è entrato in Formula 1 con Sauber nel 2017, dopo i successi in GP3 e Formula 2, ma il 2019 lo ha confermato come pilota con il potenziale per diventare un Campione del mondo di Formula 1.

In lotta con il compagno di squadra Sebastian Vettel durante tutto l’anno, Leclerc è diventato solo il secondo compagno di squadra a superare Vettel in una stagione di Formula Uno. Daniel Ricciardo ha fatto lo stesso alla Red Bull nel 2014. La stagione 2019 non è stata senza errori, un incidente di qualificazione in Azerbaigian e lo sfortunato scontro con Vettel in Brasile sono solo i primi due esempi che vengono in mente. Ma il 22enne Monegasco è desideroso di imparare dai suoi errori.

Gli errori del 2019 non si ripeteranno nel 2020

“Mi sono preparato fisicamente in montagna per essere in forma e psicologicamente il mio approccio è molto simile alla passata stagione”, ha detto Leclerc. “Cerco di dare il massimo. Lavoriamo sodo con il team per sviluppare la migliore macchina possibile e ho cercato di imparare dagli errori del passato. Voglio essere un pilota migliore quest’anno.”

