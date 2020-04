Lewis Hamilton spiega che avere la libertà necessaria per dedicarsi ai suoi interessi al di fuori delle corse sia più importante dello stipendio che può concordare con Toto Wolff per quanto riguarda il rinnovo del suo contratto. Il sei volte campione del mondo termina il suo contratto con la Mercedes quest’anno e sebbene le voci principali indichino un rinnovo, il suo stipendio è uno degli argomenti più discussi. Lewis Hamilton, tuttavia, minimizza il peso dei soldi nel suo rinnovo e assicura che l’importante è che il nuovo contratto gli dia le libertà necessarie per fare collaborazioni che lo soddisfino all’esterno di Formula 1.

Il campione del mondo in carica spiega che questa è stata anche la chiave del suo ultimo accordo e che, grazie a ciò, è stato in grado di portare la sponsorizzazione di Tommy Hilfiger nella squadra, per esempio. Accettare lo stipendio è la fase più semplice. Quando sono arrivato al team, ho programmato di fare cose come la mia collaborazione con Tommy Hilfiger. Se non ne avessimo parlato, Tommy non sarebbe stato parte del nostro team e non avrei potuto fare le grandi cose che faccio, quindi non ci resta che cambiare le piccole cose che consentono quelle cose e non ci allontanano dall’obiettivo principale, ovvero vincere titoli “, ha detto Lewis Hamilton in un’intervista a Sky F1.

Lewis insiste sul fatto che oltre al denaro, ciò che conta davvero per lui sono i risultati, poiché ammette che il nuovo contratto potrebbe essere l’ultimo che firma come pilota di F1. “Ogni anno la tua vita si muove, cambia e il tuo piano per i prossimi cinque anni è sempre diverso. Ovviamente sto probabilmente inserendo il mio ultimo periodo di tempo nel mio sport e ovviamente vuoi comprimerlo finanziariamente, ma riguarda più i risultati. Riguarda il viaggio e la destinazione, il resto lo completa “, ha aggiunto Lewis Hamilton.

